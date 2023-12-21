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Angola OPEC üyeliğinden ayrılma kararı aldı!

Angola OPEC üyeliğinden ayrılma kararı aldı!

Afrika ülkelerinden Angola'nın, petrol üretim kotası konusunda yaşanan anlaşmazlık sonrası Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeliğinden ayrılma kararı aldığı bildirildi.

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Yerel basındaki habere göre, Angola Maden Kaynakları, Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Diamantino Azevedo, petrol üretim kotası konusunda ülkesinin OPEC ile anlaşmazlığa düştüğünü açıkladı.

Azevedo, Luanda yönetimi ile OPEC arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası Angola'nın üyelikten ayrılma kararı aldığını duyurdu.

OPEC'i eleştiren Azevedo, kuruluşun, üye ülkelerin çıkarlarına yönelik hizmet etmediğini ileri sürdü.

Afrika'da en fazla petrol rezervine sahip ülkeler arasında 3'üncü sıradaki Angola, bu yıl ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülke oldu.

OPEC'e 2007'te üye olan Angola, OPEC'in gelecek yıl için petrol üretim limitini azaltma talebini reddetmişti.

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