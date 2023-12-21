Salihli’de 250 kilogram Çin Kestanesi ele geçirildi

Yeni yıl öncesi denetimlerini sıklaştıran Salihli Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından halk sağlığını tehdit ettiği iddia edilen yaklaşık 250 kilogram Çin Kestanesi ele geçirildi.

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Salihli Belediyesi zabıta ekipleri, Zafer Mahallesi’nde bulunan Mühendis Caddesi’nde bir kamyonet içinde kestane satışı yapan seyyar satıcıyı görünce hemen yanına gitti. Kestaneleri inceleyen zabıta ekipleri, kestanelerin piştiği zaman köpüren ve zehirlenme riski taşıyan 'Çin kestanesi' olduğunu tespit etti. Zabıta ekipleri, kamyonette ele geçirilen kestaneleri el koyup, imha etti. Zabıta ekipleri, Çin kestanesi satan şahsa Kabahatler Kanunu'na göre 617 lira idaresi para cezası uyguladı.