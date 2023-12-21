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Malatya’da çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi

Malatya’da çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi

Malatya’da düzenlenen operasyonda 54 faturasız kaçak cep telefonu ele geçirildi.

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Malatya’da, doğu illerinden kaçak cep telefonu ile cep telefonu aksesuarı getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde faaliyet gösteren iki ayrı işyerine operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda A.M. ile O.K.K.’nin işyerlerinde arama yapan ekipler 44 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 10 Adet gümrük kaçağı tuşlu cep telefonu, 3 adet akıllı kol saati, 16 adet kablosuz kulaklık, 129 adet muhtelif cep telefonu aksesuarı ele geçirdi. Olayda 2 zanlı gözaltına alınırken, zanlılara 5607 SKM’den işlem yapıldığı bildirildi.

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