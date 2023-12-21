BIST 7.768
DOLAR 29,16
EURO 32,15
ALTIN 1.917,34
HABER /  GÜNCEL

Büyükşehirlerden küçük şehirlere ve kasabalara göç hızlanabilir!

Büyükşehirlerden küçük şehirlere ve kasabalara göç hızlanabilir!

Yeni yıla gireceğimiz şu günlerde insan eğilimlerini inceleyen uzmanlar, 2024'te insanların alışkanlıklarında değişimlerin olacağını öngörüyor.

Abone ol

İnsan Eğilimleri Uzmanı Kumru Köseler, “İnsan eğilimlerini incelediğimizde yeni yılda küresel olaylar, teknolojik gelişmeler ve kişisel deneyimler açısından bir dizi değişim ve fırsatların ortaya çıkacağını öngörüyoruz. En önemli öngörümüz ise kalabalık şehirlerden artık iyice sıkılan insanların daha küçük şehirlere ve kasabalara yönelik yaşanan göçün hızlanacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Geride bıraktığımız 2023 yılında yaşanan büyük depremler neticesinde insanların eğilimlerinin önümüzdeki yılda daha da değişeceğini söyleyen Köseler, "Kentsel dönüşümde insanların daha da bilinç kazanacağını düşünüyoruz. Bu nedenle kentsel dönüşüme hız verilecek. Yönetimler tarafından çıkartılacak kentsel dönüşüm yasalarına da paralel olarak insanlar yaşadıkları depreme dayanıksız binaların dönüşümüne daha da önem verecekler” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Salihli’de 250 kilogram Çin Kestanesi ele geçirildi
Salihli’de 250 kilogram Çin Kestanesi ele geçirildi
Ardahan’da tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan’da tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor
Başakşehir'den, Avrupa Süper Ligi hakkında açıklama
Başakşehir'den, Avrupa Süper Ligi hakkında açıklama
Malatya’da çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi
Malatya’da çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi
Asgari ücrette en güçlü tahmin geldi ekonomist Muhammet Bayram açıkladı
Asgari ücrette en güçlü tahmin geldi ekonomist Muhammet Bayram açıkladı
Batman’da balıkçının oltasına takılan balık dana fiyatına, 200 liradan 16 bin liraya satıldı
Batman’da balıkçının oltasına takılan balık dana fiyatına, 200 liradan 16 bin liraya satıldı
Aldattığını iddia ettiği kocasını öldürdü, kendini böyle savundu:Saçlarımı yoldu, herkesin içinde beni dövdü
Aldattığını iddia ettiği kocasını öldürdü, kendini böyle savundu:Saçlarımı yoldu, herkesin içinde beni dövdü
Angola OPEC üyeliğinden ayrılma kararı aldı!
Angola OPEC üyeliğinden ayrılma kararı aldı!
Adıyaman'da sürücü pes dedirtti, bagaja koyduğu 3 çocuğun canını hiçe saydı
Adıyaman'da sürücü pes dedirtti, bagaja koyduğu 3 çocuğun canını hiçe saydı
Konteynerde çıkan yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü
Konteynerde çıkan yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü
YEDEP, 2024 yılında 25 milyon TL’lik hibe verecek!
YEDEP, 2024 yılında 25 milyon TL’lik hibe verecek!
Diyaliz hastalarında en önemli ölüm sebebi kalp yetersizliği olduğu belirlendi
Diyaliz hastalarında en önemli ölüm sebebi kalp yetersizliği olduğu belirlendi