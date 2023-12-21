Toplam araç sayısı 28.5 milyonu aştı!

Trafiğe kasımda 182 bin 301 aracın kaydı yapıldı, 2 bin 761 aracın kaydı silindi. Kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 28 milyon 545 bin olarak kayda geçti.

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Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayınladı.

Buna göre, trafiğe kasımda 182 bin 301 aracın kaydı yapıldı, 2 bin 761 aracın kaydı silindi. Kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 28 milyon 545 bin oldu.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,1'ini otomobil, yüzde 37,0'ını motosiklet, yüzde 9,0'ını kamyonet, yüzde 3,9'unu traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kaydı yapılan taşıt sayısı kasımda azaldı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre otobüste yüzde 23,0, otomobilde yüzde 13,8, kamyonette yüzde 5,7, traktörde yüzde 3,0 artarken motosiklette yüzde 17,1, minibüste yüzde 13,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 8,7 ve kamyonda yüzde 0,8 azaldı.

3 aydır düşüş var

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kasımda aylık bazda yüzde 1,3 azaldı. Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 184 bin 767 iken kasımda 182 bin 301'e geriledi.

Ağustosta 235 bin 317, eylülde 198 bin 740 olan trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, böylece 3 ay üst üste gerilemiş oldu.

11 ayda 2 milyondan fazla kayıt yapıldı

Ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 84,6 artarak 2 milyon 91 bin 21 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 13,3 azalarak 27 bin 841 adet oldu.

Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 855 bin 587 otomobilin yüzde 66'sı benzinli, yüzde 16,9'u dizel, yüzde 9,2'si hibrit, yüzde 6,5'i elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'li araçlar oldu.

Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 33,5'inin 1300 ve altı, yüzde 23,3'ünün 1401-1500, yüzde 19,7'sinin 1301-1400, yüzde 10,4'ünün 1501-1600, yüzde 5,8'inin 1601-2000, yüzde 0,8'inin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirlendi.