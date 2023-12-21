Muğla'da belediye ekipleri yağmur mesaisinde

Metrekareye 7 saatte 43 kilogram yağışın düştüğü Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesi ekipleri saha çalışmaları gerçekleştiriyor.

Abone ol

Bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli hissedilen sağanak yağışta ekipler, mazgallar ve dere yataklarında nöbet tuttu. Ekipler temizlik çalışması gerçekleştirirken su akışını da sağlayarak taşmalara engel oldu. Bodrum Belediye ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer kurumlarla koordineli şekilde yönlendirmeler gerçekleştirirken kanal açma araçları ve kepçelerle de gerekli görülen bölgelere müdahalede bulunuyor. Zabıta ekipleri düzenli devriye gerçekleştirerek risk oluşturan ve müdahale edilmesi gereken yerlerin tespitini yaparak ilgili birimlere iletiyor. Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın koordinesinde her bölgede Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park Bahçeler ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü saha sorumluları iletişim halinde kalarak önlemler alıyor. Gereken noktalarda denetimler artırılıyor. İş makineleri ve personelleri ile teyakkuz halinde olan Bodrum Belediyesi, Saha Çözüm ve Koordinasyon ekipleriyle ihtiyaç durumunda vatandaşlarla da iletişim kuruyor. İhtiyaç ve talepleri ilgili müdürlüklere iletiyor.