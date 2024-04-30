Türkiye'nin otomobili Togg zırhlandı
Ankara'da araç zırhlama işiyle uğraşan İsmail Eşsiz, yerli elektrikli otomobil Togg'a yüksek güçteki silahlara karşı koruma sağlayan BR4 seviyesi zırhlama işlemi uyguladı.
Eşsiz, Togg'a yapılan zırhlama işleminin ayrıntılarını AA muhabirine anlattı. Araçlara, istenilen koruma seviyesine göre hem kırsal hem de şehir içi kullanımına uygun içten zırhlama yaptıklarını belirten Eşsiz, uyguladıkları geliştirilmiş gizli zırhlama sistemiyle araçların her türlü zemin ve iklim koşulunda sorunsuzca kullanılabildiğini ve performansının neredeyse hiçbir kayba uğramadığını söyledi.
Daha önce hibrit araçları zırhladıklarını belirten Eşsiz, tam elektrikli otomobile zırh uygulama işlemini ilk kez Togg ile hayata geçirdiklerini söyledi.
Togg'un BR4 seviyesinde zırhlandığını bildiren Eşsiz, "Tabanca mermilerine göre zırhlandı, 45 kalibreye kadar mukavemet gösteriyor. Sadece mermi tehditlerine ve saldırılarına göre değil, arabanın ana hatları komple zırh çeliğinden yapıldığından araca yarış araçlarındaki roll bar sistemi gibi güvenlik de sağlayabiliyor." diye konuştu.
Eşsiz, "Togg ilk elektrikli araç deneyimimiz. Ağırlık olarak da üzerine 210 kilogram civarında bir yük bindi." ifadelerini kullandı.