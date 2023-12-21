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Samsunspor ile Konyaspor yenişemedi

Samsunspor ile Konyaspor yenişemedi

Süper Lig'in 17. haftasında Samsunspor ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Markus Gisdol'un ekibi Samsunspor ile Hakan Keleş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Konyaspor karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka karşılıklı gollere sahne olurken maçta kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

Samsunspor'un golünü 68. dakikada penaltıdan Olivier Ntcham, Konyaspor'un golünü de 29. dakikada penaltıdan Sokol Cikalleshi kaydetti.

İki takım 1'er puanın sahibi oldu

Samsunspor bu beraberlikle puanını 15'e yükseltirken, Konyaspor'da 15 puan oldu.

Samsunspor bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olurken, Konyaspor sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

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