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Rizespor, Pendikspor'u farklı mağlup etti

Rizespor, Pendikspor'u farklı mağlup etti

Rizespor, Süper Lig'in 17. haftasında evinde Pendikspor'u 5-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

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Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor ile Ivo Vieira yönetimindeki Pendikspor karşı karşıya geldi.

Rize Stadı'nda oynanan müsabakada 6 gol çıkarken kazanan 5-1'lik skorla ev sahibi takım Rizespor oldu.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri; 16 ve 54. dakikalarda Gaich, 41. dakikada Benhur Keser, 45+1 ve 58. dakikalarda ise Verasanovic kaydetti.

Pendikspor'da Welinton, 62. dakikalarda kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Rizespor bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Pendikspor ise ligde üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

Alınan galibiyetle Rizespor, puanını 25'e çıkardı. Pendikspor ise 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Rizespor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Pendikspor ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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