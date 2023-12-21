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Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi

Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi

Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

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Çekya'nın başkenti Prag'ta bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda, 15 kişi hayatını kaybetti, 9'u ağır olmak üzere 25 kişi de yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen saldırganın Çekya vatandaşı 24 yaşındaki David Kozak olduğu belirtildi.

Prag'ta üniversiteye silahlı saldırı

Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Balkona çıkan 24 yaşındaki Çekya vatandaşı David Kozak, çevreye ateş açtı.

15 ÖLÜ, 25 YARALI

Olayda ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 9'u ağır 25 kişi yaralandı. Okul saldırının ardından güvenlik güçlerinin eşliğinde tahliye edildi. Saldırgan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Saldırgan etkisiz hale getirildi

Okul saldırının ardından güvenlik güçlerinin eşliğinde tahliye edildi. Saldırgan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Okulun çatısından polise ateş açtı

Görgü tanıkları, saldırganın okulun çatısından polise ateş açtığını belirtti. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, halkın panikle okulunu bulunduğu bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü.

Saldırı nedeniyle üniversitede korku dolu anlar yaşandı. Can havliyle kaçışan öğrencilerden bazıları binanın çatısına çıkıp kurtarılmayı bekledi.

Odaya barikat kurup canını kurtardı

Üniversitede okuyan bir öğrenci ise paylaştığı fotoğrafta, saldırganın odasına girmek istediğini ancak kapının arkasına odadaki eşyalarla kurduğu barikat sayesinde kurtulduğunu söyledi.

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