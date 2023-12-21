Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

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Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u ağırladı.

Tüpraş Park Stadı'nda oynanan mücadele 3-1 konuk ekip üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmada Alanyaspor'un galibiyet gollerini; 38. dakikada Yusuf Özdemir, 87. dakikada Janvier, 90. dakikada Carlos Eduardo attı. Maçta siyah beyazlı takımın tek golü 9. dakikada Omar Colley'den geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 26 puanda kalırken yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran Alanyaspor, 17 puana yükseldi.

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş Mersin'de Hatayspor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise evinde Samsunspor ile 3 puan mücadelesine çıkacak.

Çalımbay'dan 4 değişiklik

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Rıza Çalımbay, son oynadıkları Lugano müsabakasının 11’ine göre Alanyaspor karşısına 4 değişiklik ile sahaya çıktı.

Tecrübeli teknik adam Ersin Destanoğlu, Bahtiyar Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Tayfur Bingöl’ün yerine Mert Günok, Omar Colley, Arthur Masuaku ve Semih Kılıçsoy’a 11’de şans verdi.

Siyah-beyazlılarda Tayyip Talha Sanuç, uzun süren sakatlığının ardından bu sezon ilk kez kadroda yer aldı.