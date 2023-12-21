Ömer Çelik'ten yerel seçim öncesi aday açıklaması

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, şimdiye kadar 10 ilde aday çalışmalarının sona erdiğini, diğer iller için de çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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Yerel seçim çalışmaları ile ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Aday belirleme süreci devam ediyor. Şu ana kadar 10 ilde çalışmalar tamamlandı Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Sakarya, Gaziantep, Malatya ve Trabzon görüşmeleri yapıldı. Diğer illerle de bu çalışmalar devam edecek. Takvimde bir esneme olabilir. Bir revizyon yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ak Parti'de yerel seçim hazırlığı

21 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi siyasi partiler hazırlıklarını hızlandırdı. AK Parti'nin özellikle İstanbul'daki adayının kim olacağı merak edilirken, parti sözcüsünden açıklama geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 ilde çalışmaların tamamlandığını, aday açıklama takviminde esneme olabileceğini belirtti.

Ak Parti sözcüsü Çelik: 10 ilde çalışmalar tamamlandı

Çelik şunları söyledi: "Aday belirleme süreci devam ediyor. Şu ana kadar 10 ilde çalışmalar tamamlandı. Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Sakarya, Gaziantep, Malatya ve Trabzon görüşmeleri yapıldı. Diğer illerle de bu çalışmalar devam edecek. Buraya davet ediliyorlar ve istişare gerçekleşiyor. Teşkilatlarımız güçlü bir şekilde seçimlere hazırlanıyor. Cumhur İttifakının birlik ve beraberliğini koruyacak şekilde temaslar sürüyor. Takvimde bir esneme olabilir. Açıklama ile ilgili bir revizyon yapabiliriz.

"Cumhurbaşkanımızın Gazze ile ilgili temasları sürüyor"

Cumhurbaşkanımızın Gazze ile ilgili temasları sürüyor. Şimdiye kadar Cumhurbaşkanımızın aldığı inisiyatif çerçevesinde görüştüğü liderlerle istişaresi devam edecek. Bu insanlık dışı durum sona erdikten sonra iki devletli çözüme giden yolun açılması olacak.

Cumhur ittifakı

Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli'nin talimatıyla oluşmuş heyetler çalışmalarına devam ediyor. İllerle ilgili liderler son kararı verdikten sonra kararlar açıklanacaktır. Sayın Bahçeli de açıkladı AK Parti ile MHP arasında çözülmeyecek sorun yoktur. Diğer bileşenlerle ilgili de Cumhurbaşkanımız diğer liderlerle görüştü. Genel Merkezimiz sonuçları değerlendiriyor. Cumhur İttifakı ile ilgili bir sorun yok.