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74 yaşındaki Fethi Yaşar Yenimahalle Belediye Başkanlığı'na yeniden aday

74 yaşındaki Fethi Yaşar Yenimahalle Belediye Başkanlığı'na yeniden aday

3 dönemdir Ankara'nın Yenimahalle Belediye Başkanlığını sürdüren 74 yaşındaki Fethi Yaşar, yeniden aday adayı olarak 4'üncü dönemi için harekete geçti..

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Türkiye bir kez daha seçime hazırlanıyor. Siyaset arenasında bu kez yerel seçim telaşı başladı.

Tüm partiler gibi ana muhalefet partisi CHP'de de aday adaylarının başvuruları yapıldı. Başvuru sürecini tamamlayan CHP, adayları tek tek açıklamaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde 227 seçim çevresinde adaylarını açıklayan CHP, bugün yapılan Parti Meclisi toplantısında 3'ü büyükşehir olmak üzere 9 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Adaylar arasında bulunan Fethi Yaşar ise dikkat çekti.

Fethi Yaşar yeniden aday oldu

3 dönemdir Ankara'nın Yenimahalle Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Yaşar, yeniden aday oldu.

74 yaşındaki Fethi Yaşar, seçilirse 4'üncü dönemine başlayacak.

"Yolumuz açık olsun"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yaşar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

Yenimahalle’de yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.

Yerel seçimlerde vatandaşlarımız yeniden yetki verirse, ilk günkü heyecanımla, bir dönem daha Yenimahalle’ye hizmet etmeye hazırım. Birlikteliğimiz daim olsun.

Benim sevdam Yenimahalle sevdası, benim sevdam Cumhuriyet sevdası, benim sevdam Mustafa Kemal Atatürk sevdasıdır.

Yenimahalle’de beni yeniden aday gösteren Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’e, MYK Üyelerimize ve Parti Meclisi Üyelerimize teşekkür ediyorum.

Yolumuz açık olsun!

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