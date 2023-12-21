Taraftarlar isyan etti! Dolmabahçe'de Sergen Yalçın sesleri

Beşiktaşlı taraftarlar, Alanyaspor maçının son dakikalarında Teknik Direktör Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.
Karşılaşmanın son dakikalarında Alanyaspor'un kaydetti golle skor 3-1 olunca siyah-beyazlı taraftarlar, oyunculara büyük tepki gösterdi.
Taraftarlar, maçın sonlarında, skora tepki göstererek eski teknik direktörleri Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu.
Siyah-beyazlı taraftarlar son olarak ‘Hasan Arat bunların alayını sat’ şeklinde bir süre tempo tuttu.