16 ülkeden paralı asker İsrail ordusuna katıldı!

İsrail ordusunun kan gölüne çevirdiği Gazze’deki hukuksuz işgali sürerken işgal ordusundaki paralı asker sayısı belli oldu. İsrail ordusuna 16 ülkeden paralı asker katılırken en çok Fransızların olması dikkat çekti.

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7 günlük insani ara dışında her gün Gazze Şeridi’ndeki yerleşim yerlerine hastane, okul, ibadethane demeden bomba yağdıran işgalci İsrail ordusu, 20 bine yakın sivil Filistinliyi katletti.

Çatışmanın başlarında Gazze’ye sadece havadan saldırılar düzenleyen İsrail ordusu kenti kuşatmak için karadan asker gönderdi. Ancak Hamas’ın güçlü direnişiyle karşılaşan İsrail güçleri, meskun mahal operasyonlarında çok sayıda kayıp verdi.

İsrail ordusunun yardımına paralı askerle koştu

Bölgedeki kayıpları günden güne artan İsrail, yabancı paralı askerlerle ordusunu destekliyor.

Dünyanın gözü önünde savaş suçları işlemeye devam eden İsrail ordusu, Aralık ayı başında yaptığı açıklamada 22 bine yakın paralı askerin orduya katıldığını duyurmuştu.

İlk sırada Fransızlar var

Savaş 2 buçuk ayını doldururken Gazze'de soykırım peşinde olan İsrail ordusu adına savaşan, çifte vatandaşlığa sahip 21 bin 891 asker olduğu ortaya çıktı. Bu bağlamda İsrail ordusuna 16 ülkeden katılım oldu. En fazla katılım ise 4 bin 185 askerle Fransa…

İşte sayılarla İsrail ordusundaki yabancı paralı askerler

Fransa: 4 bin 185

İngiltere: 3 bin 142

ABD: 2 bin 584

Almanya: 2 bin 51

Hindistan: bin 720

İtalya: bin 653

Etiyopya: bin 580

Güney Sudan: Bin 462

Ukrayna: bin 158

FRANSIZ VEKİL İNCELEME TALEP ETMİŞTİ

Öte yandan Fransa'da, Milletvekili Thomas Portes, hükümetten, İsrail ordusunda faaliyet gösteren Fransızların, Gazze'deki savaş suçlarına karışıp karışmadığının incelenmesini istemişti.