CHP'de yerel seçimler için 126 aday daha belli oldu

Yerel seçimlerde aday adaylığı için 15 binden fazla başvurunun yapıldığı CHP'de, 126 seçim bölgesinde belediye başkan adayları açıklandı.Abone ol
CHP'de adaylar netleşmeye devam ediyor. Aday gösterilen 126 isim daha belli oldu. Konya'da İsmaill Sonkaya, Samsun'da Cevat Öncü, Çanakkale'de Muharrem Erkek aday gösterildi.
İmamoğlu ve Yavaş açıklanmıştı
CHP PM’de önceki hafta 4 büyükşehir ve 6 il olmak üzere 227 seçim çevresinde belediye başkan adayları belirlendi. Açıklanan 217 seçim çevresi ise tek adaylı olan ilçe ve beldeler oldu.
CHP İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu, Ankara’da Mansur Yavaş’ı, Bursa’da Mustafa Bozbey’i, Balıkesir’de Ahmet Akın’ı, Bolu’da Tanju Özcan’ı, Bayburt’ta Kubilay Erel’i, Karaman’da Recep Sertçelik’i, Elazığ’da Coşkun Çağlar Duran’ı, Nevşehir’de Mehmet Bilgin’i, Gümüşhane’de ise Bedri Ağaç’ı aday gösterecek.
126 aday daha açıklandı
CHP, 35 seçim çevresindeki 126 adayını daha açıkladı. CHP, 35 seçim çevresinde ön seçim kararı aldı.
İL-İLÇE-BELDE-ADAY ADI SOYADI
1 ADANA FEKE MEHMET ALİ KIZILOLUK
2 ADANA İMAMOĞLU KASIM KARAKÖSE
3 ADIYAMAN BESNİ ŞAMBAYAT NEJDET ARICI
4 ADIYAMAN BESNİ VAKKAS AÇAR
5 ADIYAMAN ÇELİKHAN PINARBAŞI MAHMUT ALAN
6 ADIYAMAN GÖLBAŞI HARMANLI AHMET DEĞİRMENCİ
7 ADIYAMAN GÖLBAŞI İSKENDER YILDIRIM
8 ADIYAMAN MERKEZ YAYLAKONAK ABUZER AYDIN
9 ADIYAMAN TUT MUTTALİP GÜLTEKİN
10 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN ÖZBURUN FETHİ KIZILASLAN
11 AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA VELİ BAKICI
12 AKSARAY GÜLAĞAÇ DEMİRCİ ARİF AR
13 AKSARAY SARIYAHŞİ MUSTAFA DOĞANGÜZEL
14 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY ZEHRA ÖZYOL
15 AMASYA MERKEZ TURGAY SEVİNDİ
16 ANKARA ELMADAĞ ADEM BARIŞ AŞKIN
17 ANKARA GÜDÜL MEHMET DOĞANAY
18 ANKARA YENİMAHALLE FETHİ YAŞAR
19 ARDAHAN ÇILDIR NURETTİN AYGÜN
20 ARDAHAN DAMAL MURAT DALANBAY
21 ARDAHAN GÖLE KÖPRÜLÜ YÜKSEL BOZKURT
22 ARDAHAN MERKEZ FARUK DEMİR
23 AYDIN BOZDOĞAN MUSTAFA GALİP ÖZEL
24 AYDIN ÇİNE MEHMET KIVRAK
25 AYDIN SULTANHİSAR OSMAN YILDIRIMKAYA
26 BALIKESİR BALYA ORHAN GAGA
27 BALIKESİR BİGADİÇ ZAFER GÖKSEL
28 BALIKESİR GÖNEN İBRAHİM PALAZ
29 BALIKESİR KEPSUT OĞUZ ARSLAN
30 BALIKESİR MARMARA AYDIN DİNÇER
31 BARTIN AMASRA RECAİ ÇAKIR
32 BARTIN MERKEZ KOZCAĞIZ EROL GÜNEŞ
33 BARTIN MERKEZ MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA
34 BARTIN ULUS ABDİPAŞA MEHMET ŞAHİN
35 BURDUR BUCAK KIZILKAYA ŞEREF COŞAR
36 ÇANAKKALE GELİBOLU KAVAKKÖY NECATİ KOPÇA
37 ÇANAKKALE GELİBOLU MÜNİR MUSTAFA ÖZACAR
38 ÇANAKKALE MERKEZ MUHARREM ERKEK
39 DENİZLİ BEKİLLİ ÖNDER DEMİR
40 DENİZLİ ÇAL AHMET HAKAN
41 DENİZLİ SARAYKÖY MEHMET SALİH KONYA
42 DENİZLİ SERİNHİSAR OSMAN KILIÇ
43 DÜZCE GÖLYAKA NECMİ GÜRGEN
44 EDİRNE ENEZ ÖZKAN GÜNENÇ
45 EDİRNE İPSALA YENİKARPUZLU AHMET KÖPRÜ
46 EDİRNE MERİÇ SUBAŞI ERSÖZ ZÜMBÜL
47 ESKİŞEHİR ÇİFTELER ZEHRA KONAKÇI
48 ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR HABİL DÖKMECİ
49 GİRESUN ESPİYE EROL KARADERE
50 GİRESUN TİREBOLU BURHAN TAKIR
51 GÜMÜŞHANE KÜRTÜN BURHA BİLGİN
52 HATAY ERZİN ÖKKEŞ ELMASOĞLU
53 ISPARTA KEÇİBORLU MEHMET YILDIZ
54 ISPARTA MERKEZ SAVKÖY AYŞENUR TOZUR
55 ISPARTA SÜTÇÜLER ZEYNEP KESİKTAŞ
56 ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ ÇİÇEKPINAR MUSTAFA KEMAL ÖZDEMİR
57 ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ KAMİL KAPCI
58 ISPARTA YALVAÇ HÜYÜKLÜ ALİ DURAK
59 İSTANBUL FATİH MAHİR POLAT
60 İSTANBUL PENDİK SÜLEYMAN TARIK BALYALI
61 KARABÜK OVACIK MUSTAFA ORHAN
62 KARAMAN AYRANCI MEHMET NURİ ÖZKAN
63 KARAMAN ERMENEK GÜNEYYURT İSA ÖNER
64 KARS KAĞIZMAN SERGÜL KESKİN
65 KASTAMONU CİDE MEHMET EŞREF MUTLU
66 KASTAMONU ŞENPAZAR HATİCE AYDOĞAN
67 KASTAMONU TOSYA TUĞÇE KEFELİ
68 KIRIKKALE KESKİN MEHMET ÇOLAKOĞLU
69 KIRŞEHİR BOZTEPE HÜSEYİN TAKAN
70 KIRŞEHİR KAMAN ERHAN TALU
71 KIRŞEHİR MERKEZ SELAHATTİN EKİCİOĞLU
72 KIRŞEHİR MUCUR MERYEM FIKIRKOCA
73 KOCAELİ DARICA SAİDE ARSLAN ÇALIŞKAN
74 KOCAELİ KARAMÜRSEL AHMET ÇALIK
75 KOCAELİ KARTEPE NİLAY MERTTÜRK
76 KONYA BEYŞEHİR RIDVAN ŞENYURT
77 KONYA BÜYÜKŞEHİR İSMAİL SONKAYA
78 KONYA DOĞANHİSAR ENGİN KÜTÜKCÜ
79 KONYA HADİM MÜRSEL AYRANCI
80 KONYA KARAPINAR GÖNÜL KARABACAK
81 KONYA KARATAY MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ
82 KONYA MERAM BAHAR ALTAY ÇAÇIK
83 KONYA SEYDİŞEHİR HASAN USTAOĞLU
84 KONYA TUZLUKÇU NURETTİN AKBUĞA
85 KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR HALİL İBRAHİM ALNAR
86 KÜTAHYA MERKEZ EYÜP KAHVECİ
87 KÜTAHYA TAVŞANLI TUNÇBİLEK AHMET ALBAY
88 MANİSA AKHİSAR BESİM DUTLULU
89 MANİSA ALAŞEHİR AHMET ÖKÜZCÜOĞLU
90 MANİSA BÜYÜKŞEHİR FERDİ ZEYREK
91 MANİSA GÖLMARMARA CEM AYKAN
92 MANİSA GÖRDES İBRAHİM BÜKE
93 MANİSA KULA HİKMET DÖNMEZ
94 MANİSA SARUHANLI ZEKİ BİLGİN
95 MANİSA SOMA SERCAN OKUR
96 MANİSA ŞEHZADELER GÜLŞAH DURBAY
97 MANİSA TURGUTLU ÇETİN AKIN
98 MUĞLA KAVAKLIDERE SAFFET KARABIYIK
99 NİĞDE ÇAMARDI MUSTAFA EMİROĞLU
100 NİĞDE ÇİFTLİK DİVARLI SEZAİ AVCI
101 NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER CEMİL ERTAMAH
102 NİĞDE MERKEZ KİLEDERE YUNUS KARAKAYA
103 NİĞDE MERKEZ YEŞİLGÖLCÜK ÇAĞLAR YÜKSEL
104 ORDU AYBASTI TEVFİK GÜNEY
105 ORDU İKİZCE HASAN ÇALIK
106 ORDU ULUBEY BÜLENT AKSOY
107 ORDU ÜNYE CUMHUR ÖZTÜRK
108 SAKARYA ARİFİYE ZEKİ ÖZGÜR
109 SAKARYA HENDEK NİHAT BAYRAKTAR
110 SAMSUN ALAÇAM ZERGÜN DEMİRCİ
111 SAMSUN BAFRA ÖZGÜR ÖNDER
112 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR CEVAT ÖNCÜ
113 SAMSUN LADİK ÖZGÜR AY
114 SAMSUN VEZİRKÖPRÜ CEMAL TÜRKOĞLU
115 SİNOP AYANCIK HAYRETTİN KAYA
116 TRABZON ORTAHİSAR AHMET KAYA
117 UŞAK EŞME YILMAZ TOZAN
118 UŞAK KARAHALLI RAMAZAN KARAKAYA
119 YALOVA ALTINOVA KAYTAZDERE DOĞAN ÇİTİL
120 YALOVA ÇINARCIK AVNİ KURT
121 YOZGAT SORGUN BAHADIN MERAL ÇITAK
122 ZONGULDAKALAPLI GÜMELİ ERDOĞAN ŞEN
123 ZONGULDAKÇAYCUMA KARAPINAR HAKAN TOPRAK
124 ZONGULDAKDEVREK ÇETİN BOZKURT
125 ZONGULDAKGÖKÇEBEY VEDAT ÖZTÜRK
126 ZONGULDAKKİLİMLİ EROL SARIAL
ÖN SEÇİM KARARI ALINAN YERLER:
AFYONKARAHİSAR BOLVADİN
AFYONKARAHİSAR ÇAY
BARTIN KURUCAŞİLE
BİLECİK GÖLPAZARI
BİLECİK MERKEZ BAYIRKÖY
DÜZCE AKÇAKOCA
EDİRNE KEŞAN
ERZİNCAN MERKEZ MOLLAKÖY
GİRESUN MERKEZ
KARAMAN MERKEZ AKÇAŞEHİR
KARS SELİM
KIRKLARELİ BABAESKİ ALPULLU
KIRKLARELİ BABAESKİ BÜYÜKMANDIRA
KIRKLARELİ BABAESKİ
KIRKLARELİ DEMİRKÖY
KIRKLARELİ KOFÇAZ
KIRKLARELİ MERKEZ İNECE
KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY
KIRKLARELİ PINARHİSAR KAYNARCA
KIRKLARELİ PINARHİSAR
KIRKLARELİ VİZE ÇAKILLI
KIRKLARELİ VİZE KIYIKÖY
MANİSA SALİHLİ
MANİSA YUNUSEMRE
TRABZON AKÇAABAT
TRABZON BEŞİKDÜZÜ
TRABZON DÜZKÖY
TRABZON MAÇKA
TRABZON TONYA
YALOVA KADIKÖY
YOZGAT ÇANDIR
YOZGAT ÇAYIRALAN
YOZGAT YENİFAKILI
ZONGULDAK MERKEZ