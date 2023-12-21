CHP'nin Kağızman Belediye Başkan Adayı Sergül Keskin oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kağızman Belediye Başkan Adayını açıkladı. CHP’nin Kağızman İlçe Belediye Başkan Adayı Sergül Keskin oldu. Uzun yıllar gazetecilik yapan Keskin, adaylık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Adaylık süreciyle ilgili İnternethaber'e konuşan Sergül Keskin, "İstanbul’da yaklaşık 30 yıl gazetecilik yaptıktan sonra doğup büyüdüğüm ilçemde siyasete adım atıyorum" dedi.

Peki neden Kars, neden Kağızman?

Gazeteci Sergül Keskin, şu cevabı verdi:

"Neden Kars Neden Kağızman’da siyaset diye sorarsanız, ben Kağızman’da doğdum, burada büyüdüm, çocukluğum ve gençliğim bu ilçede gençti. Üniversite öğrenciliğim ve meslek hayatım boyunca da Kağızman ile bağımı hiç koparmadım. Ancak üzülerek söyleyebilirim ki son 15 yıl içinde diğer tüm şehirlerimizde olduğu gibi Kağızman’da plansız şehirleşme ve rant hırsının kurbanı oldu. Ben Kars ve Kağızman’ın mimari ve coğrafi özelliklerini bir konferansta Mimarlar Odası eski Genel Başkanı Oktay Ekinci’den dinlemiştim. Ancak o bahçeli ve tek katlı evler, yerini çok katlı ve kimliksiz binalara bıraktı. Yeşil Kağızman yerini beton Kağızman’a bıraktı. Mevcut sorunlar çözümsüz kalırken, ilçeye yeni sorunlar eklendi. Öyleki şehirdeki kaldırımlar bile işgal edildi.

Bu tabloda siyasette hizmet edeceksem kendi memleketimden başlamalıyım düşüncesiyle Kağızman’da yerel yönetime talip oldum.

Çünkü yerel yönetimler demokrasinin kalesidir. Lalkla iç içedir. Halkın taleplerini, sorunlarını ilk iletecekleri mercidir. Yöneticiler için de halka ilk dokunacakları yerdir. Bu nedenle yerel yönetimi önemsiyorum. Adaylığı ile ilgili İnternethaber'e konuşan Sergül Keskin "Hizmet adına bir hikaye yazılacaksa, yerel yönetimlerde yazılması gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle Kağızman’dan Belediye Başkan adaylığına başvurdum. Seçilirsem Kağızman’ın ilk kadın belediye başkanı olacağım."

Sergül Keskin kimdir?

Kars’ın Kağızman ilçesinde 1966 yılında doğdum. İlk öğrenimimi Atatürk İlköğretim Okulu’nda, orta ve lise öğrenimimi ise Kağızman Lisesi’nde tamamladım. Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan 1987 yılında mezun oldum. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ‘Radyo Televizyon Haberciliği üzerine yüksek lisans yaptım. (1990)

Gazeteciliğe 1991 yılında Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde başladım. Emekli olduğum 2012 yılına kadar yerel yönetimlerin yanı sıra Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği yaptım. 2013 yılında Dünya gazetesinde editör olarak göreve başladım. Yazı İşleri’nde görev aldım. Yurt Haberleri Şefliği yaptım. Kendi isteğimle 2019 yılında işten ayrıldım.

Anadolu Ajansı’ndan emekli olan gazeteciler tarafından kurulan ‘Ajans Bizim’ haber ajansının Yayın Kurulu’nda yer aldım. (2020)

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda 2004-2012 yılları arasında sırasıyla Genel Teşkilatlanma Sekreterliği Genel Sekreterlik ve Denetleme Kurulu üyeliği yaptım. Sabah-ATV örgütlenme ve medyada 29 yıl aradan sonraki ilk grev sürecinde yer aldım. (2007-2010)

Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliği yaptım.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde 2013-2015 yılları arasında Temsilciler Komisyonu, sonrasında ise Kadın Komisyonu Danışma Kurulu üyeliği yaptım. Anadolu Üniversitesi’nde ‘Siyasal İletişim Sertifika Programı’nı 2023 yılında tamamladım. Sürekli Basın Kartı sahibiyim.