Fenerbahçeli Fred'in kaç maç ceza alacağı belli oldu

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u mağlup ettiği mücadelenin son anlarında kırmız kart gören Fred'in 'müsabaka hakemine hakaret' nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. Brezilyalı futbolcuyu 3-7 maç arası ceza bekliyor.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkleri açıkladı.

TFF'den yapılan yapılan açıklamada Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Fred'in 'müsabaka hakemine hakaret' nedeniyle kurula sevk edildiği duyuruldu.

Talimatlara göre Brezilyalı futbolcuyu 3-7 maç arası ceza bekliyor.

Fred, 4 maç ve üzeri ceza alırsa Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finalini kaçıracak, 4 maçın altında ceza verilirse cezasını sadece ligdeki karşılaşmalarda çekecek.

TFF Futbol Disiplin Talimatları'nın 41. maddesi:

TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren futbolculara 2 ila 5, fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası verilir.

Aynı müsabakada kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'ın da 'sportmenliğe aykırı hareket', Fenerbahçe Kulübü'nün de 'çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları' nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Kayserispor Kulübü ise 'saha olayları' nedenleriyle disipline sevk edildi.

İstanbulspor

İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasında takımını sahadan çeken İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, 'talimatlara aykırı hakaret ile sportmenliğe aykırı hareket', İstanbulspor Kulubü de 'çirkin ve kötü tezahürat, müsabakayı terk etmek ve talimatlara aykırı hareket' nedenleriyle tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi.

Trabzonspor Kulübü'nün 'çirkin ve kötü tezahürat', Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 'talimatlara aykırı hareket' gerekçeleriyle kurula sevki gerçekleştirildi.

Diğer sevkler

Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları' gerekçesiyle disipline sevk edilirken Galatasaray Kulübü 'çirkin ve kötü tezahürat', Gaziantep Futbol Kulübü 'usulsüz seyirci alınması', Adana Demirspor Kulübü 'çirkin ve kötü tezahürat', nedenleriyle disipline gönderildi.