BIST 7.765
DOLAR 29,14
EURO 32,24
ALTIN 1.916,89
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Fred'in kaç maç ceza alacağı belli oldu

Fenerbahçeli Fred'in kaç maç ceza alacağı belli oldu

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u mağlup ettiği mücadelenin son anlarında kırmız kart gören Fred'in 'müsabaka hakemine hakaret' nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. Brezilyalı futbolcuyu 3-7 maç arası ceza bekliyor.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkleri açıkladı.

TFF'den yapılan yapılan açıklamada Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Fred'in 'müsabaka hakemine hakaret' nedeniyle kurula sevk edildiği duyuruldu.

Talimatlara göre Brezilyalı futbolcuyu 3-7 maç arası ceza bekliyor.

Fred, 4 maç ve üzeri ceza alırsa Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finalini kaçıracak, 4 maçın altında ceza verilirse cezasını sadece ligdeki karşılaşmalarda çekecek.

TFF Futbol Disiplin Talimatları'nın 41. maddesi:

TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren futbolculara 2 ila 5, fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası verilir.

Aynı müsabakada kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'ın da 'sportmenliğe aykırı hareket', Fenerbahçe Kulübü'nün de 'çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları' nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Kayserispor Kulübü ise 'saha olayları' nedenleriyle disipline sevk edildi.

İstanbulspor

İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasında takımını sahadan çeken İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, 'talimatlara aykırı hakaret ile sportmenliğe aykırı hareket', İstanbulspor Kulubü de 'çirkin ve kötü tezahürat, müsabakayı terk etmek ve talimatlara aykırı hareket' nedenleriyle tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi.

Trabzonspor Kulübü'nün 'çirkin ve kötü tezahürat', Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 'talimatlara aykırı hareket' gerekçeleriyle kurula sevki gerçekleştirildi.

Diğer sevkler

Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları' gerekçesiyle disipline sevk edilirken Galatasaray Kulübü 'çirkin ve kötü tezahürat', Gaziantep Futbol Kulübü 'usulsüz seyirci alınması', Adana Demirspor Kulübü 'çirkin ve kötü tezahürat', nedenleriyle disipline gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
74 yaşındaki Fethi Yaşar Yenimahalle Belediye Başkanlığı'na yeniden aday
74 yaşındaki Fethi Yaşar Yenimahalle Belediye Başkanlığı'na yeniden aday
Taraftarlar isyan etti! Dolmabahçe'de Sergen Yalçın sesleri
Taraftarlar isyan etti! Dolmabahçe'de Sergen Yalçın sesleri
CHP'nin Kağızman Belediye Başkan Adayı Sergül Keskin oldu
CHP'nin Kağızman Belediye Başkan Adayı Sergül Keskin oldu
Rıza Çalımbay: Kendi kendimize kaybettik
Rıza Çalımbay: Kendi kendimize kaybettik
CHP'de yerel seçimler için 126 aday daha belli oldu
CHP'de yerel seçimler için 126 aday daha belli oldu
DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı
DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı
İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi ertelendi
İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi ertelendi
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
16 ülkeden paralı asker İsrail ordusuna katıldı!
16 ülkeden paralı asker İsrail ordusuna katıldı!
Hakan Fidan'dan DEM Parti sıralarını rahatsız eden konuşma
Hakan Fidan'dan DEM Parti sıralarını rahatsız eden konuşma
Elazığ'da iş yerine ait depoda mühimmat ele geçirildi
Elazığ'da iş yerine ait depoda mühimmat ele geçirildi
BM'den son dakika uyarısı: Felaket seviyesinde!
BM'den son dakika uyarısı: Felaket seviyesinde!