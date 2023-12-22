Bakan Işıkhan'dan flaş açıklamalar! Asgari ücret, emekli zammı, 3600 ek gösterge! 5 bin TL ikramiye için tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM'de konuştu. Zamlı asgari ücretin herkesi memnun edeceğini belirten Işıkhan, emekli alıklarının da iyileştirileceği sözü verdi. Memurlara 3600 Ek Gösterge düzenlemesinin en kısa sürede hayata geçirileceğini belirten Bakan Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiyenin de karar Resmi Gazete'de yayınlandıktan 2 gün sonra yapılacağını duyurdu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığının 2024 yılı bütçesi ve 2022 yılı kesin hesabının görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerine sunum yaptı. Işıkhan'ın mesajlarından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Yeni yılda emekli aylıklarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

- Asgari ücretin herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz.

- 2028 sonuna kadar 5 milyon ilave istihdam sağlayarak işsizlik oranımızın yüzde 7,5’e gerilemesini hedeflemekteyiz.

- (Çalışan emeklilere 5 bin liralık ödeme) Kanun teklifi TBMM’de kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra iki gün içinde yapacağız.

- Birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz.

- EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarıyla yaklaşık 2 milyondur.

5 milyon kişiye istihdam sözü

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin, istihdamda ve iş gücüne katılımda görülen artış eğilimini sürdürmeyi başardığını savunan Bakan Işıkhan, “Bu kapsamda 2028 sonuna kadar 5 milyon ilave istihdam sağlayarak işsizlik oranımızın yüzde 7,5’e gerilemesini hedeflemekteyiz. İstihdam ve çalışma alanında başta özel politika gerektiren gruplar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yeterli bir gelirle kayıtlı, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlandığı koşullarda iş imkanlarının sağlanması temel hedefimizdir.” diye konuştu.

Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Işıkhan, asgari ücrete yaptıkları artışların ve iyileştirmelerin çalışanlara verdikleri önemin somut ifadesi olduğunu belirten Işıkhan, “2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti 2023 yılında 11 bin 402 liraysa yükselterek reel olarak 3 katına çıkardık. 2024 yılı asgari ücretini tespit etmek üzere asgari ücret tespit komisyonumuz, bildiğiniz gibi 11 Aralık’ta çalışmalarına başladı. Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.

İşçilerin çıplak aylığı 15 bin TL oldu

Bakan Işıkhan, 2023 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile toplu iş sözleşmeleri sonunda işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerini 15 bin liraya yükselttiklerini hatırlatarak, sunumuna şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz temmuz ayında da yapılan zamlarda en düşük devlet memuru aylığı 22 bin liraya yükseltilmiştir. En düşük memur maaşındaki artış oranı yüzde 142, ortalama memur maaşındaki artış oranı ise yüzde 129 olmuştur. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ilkemizi de önümüzdeki dönemlerde aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Memurlara 3600 Ek Gösterge

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık" diyen Bakan Işıkhan, "Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz.” dedi.

EYT kapsamında 2 milyon kişi emekli oldu

Kamuoyunda EYT olarak bilinen düzenlemeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Bakan Işıkhan, “Düzenleme ile 8 Eylül 1999 tarih ve öncesi sigortalılarımız için emeklilikte yaş şartını kaldırdık. Vatandaşlarımızın talep ettikleri bu beklentilerini karşıladık. EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarıyla yaklaşık 2 milyondur” diye konuştu.

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye

Emeklilerimizin Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini 2 bin liraya yükselttiklerini aktaran Işıkhan, “Çalışmayan emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptık. Çalışan emeklilerimizin için de kanun teklifi TBMM’de kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra ödemeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık" diye konuştu.

Emekli maaşlarında iyileştirme

"Yeni yılda bütçe doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyen Bakan Işıkhan,

Bütçe görüşmeleri, Işıkhan’ın sunumunun ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sunumu ile devam etti.