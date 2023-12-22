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Beşiktaş'tan açıklama: Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'tan açıklama: Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi. Yapılan resmi açıklamayla deneyimli teknik direktöre teşekkür edildi.

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Konuk ettiği Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar verildiği duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay'a tüm emekleri için teşekkür ederiz.
7 maça çıkabildi

Çalımbay, 10 Kasım 2023'te başladığı görevinde 7 maça çıktı.

60 yaşındaki teknik adam, 5 Süper Lig maçında 2 galibiyet 2 mağlubiyet; 2 UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Teknik direktör adayları

Siyah-beyazlılarda teknik direktörlük için 6 aday var.

Fabio Cannavaro, Slaven Bilic, Jorge Sampaoli, Van Nistelrooy, Frank de Boer, Bruno Genesio ve Stanislav Cherchesov teknik direktörlük için düşünülen isimler arasında yer alıyor.

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