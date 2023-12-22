Yeşilay Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu uyuşturucu ile yakalanıp tutuklandı

Yeşilay’ın Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu, 800 gram uyuşturucu ile yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçta hassas terazi de ele geçirildi. İddiaları yalanlayan Zorlu, “Araç kiralıktı” dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, geçen hafta Kilis’e geldi ve teşkilatla toplantı yaptı. Kilis ziyareti sonrasında araç konvoyuyla Şanlıurfa’ya geçti. Konvoyda yer alan Yeşilay Başkanı Ahmet Zorlu’nun kullandığı araç, Urfa’dan dönerken trafik kazası yaptı.

Tamirciye bırakılan araçtan çıktı

Araç Gaziantep’te tamirciye bırakıldıktan sonra uyuşturucu ihbarı yapıldı. Jandarma araçta 800 gram uyuşturucu, hassas terazi, tuşlu telefon ele geçirdi. Kilis’te bulunan Zorlu Gaziantep’e çağrıldı. Savcılıkta ifadesi alındı ve mahkemece tutuklandı.

Jandarma ihbarın yapıldığı telefonu arıyor

Suçlamaları reddeden Zorlu “Benim haberim yok, araç kiralık” diye ifade verdi. Jandarma ihbarın yapıldığı telefonu araştırıyor.

Zorlu’nun Kilis’te birlikte siyaset yaptığı eski AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat, Sözcü'ye “Burası küçük bir şehir, herkes birbirini tanır. Ahmet Zorlu da AK Partili bir arkadaşımız. Eğitimci biri, ben de inanamıyorum, tanıdığım kadarıyla bunu yapabilecek biri değil. Bir yanlışlık var diye düşünüyorum” dedi.