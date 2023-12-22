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Dilan Polat ve yasa dışı bahis savcılarının görev yeri değiştirildi!

Dilan Polat ve yasa dışı bahis savcılarının görev yeri değiştirildi!

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla 506 hakim ve savcının yeri değişti. Dilan-Engin Polat, sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Öz çiftinin soruşturması ve Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan hakkındaki yasa dışı bahis soruşturmalarını yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü de görev yeri değiştirilenler arasında.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından 2023 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmaları tamamlandı.  Buna göre, adli yargıda 480, idari yargıda 26 olmak üzere toplam 506 hakim ve savcının mazeretleri kapsamında görev yerleri değişti.

Fenomen soruşturmasını yürüten savcı gitti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan ve Engin Polat çifti, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çifti ve Tuzlaspor başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında da yasa dışı bahis soruşturmalarını yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'nün görev yeri HSK tarafından değiştirildi. 

Fenomenlere yeni savcı atanacak

Kökçü, HSK kararıyla Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı.Kökçü'nün yürüttüğü ve Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturmalara ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni savcı ya da savcılar atanacak.

İşte görev yeri değişen bazı isimler

Kararname kapsamında, adli yargıda Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne getirildi.
- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Tayyip Özdurmaz Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na,
- İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Aysel Gökçe İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na,
- İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ziyaeddin Mümtaz İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı’na,
- İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kadir Yılmaz İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne,
- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Reyhan Yaman Bakırköy hakimliğine atandı.
- Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na,
- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mesut Erdinç Bayhan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na,
- Daha önce İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevinde de bulunan Okan Bato ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’ndan Erzincan Cumhuriyet Savcılığı’na görevlendirildi.
- Ankara Cumhuriyet savcıları Melih Aladağ ile Şenol Taşkale de Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili oldu.
- İdari yargıda ise Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Ferhat Metin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi üyeliğine getirildi.

Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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