CHP'de Ekrem İmamoğlu rahatsızlığı! 11 milletvekili toplandı: Adaylıktan geri çekilsin...

CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun eş başkan gibi görülmeye başlanması milletvekilleri arasında rahatsızlık yarattı. Meclis'te toplantı yapan 11 milletvekili, İmamoğlu’nun geri çekilmesinin düşünülmesini istedi. İşte Abdulkadir Selvi'nin köşesine yansıyan o rahatsızlıklar...

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde, CHP’de 11 milletvekilinin TBMM’de geçekleştirdiği konuşulan toplantıda gündeme getirilen Ekrem İmamoğlu eleştirilerine yer verdi. Vekiller, İmamoğlu'nun İB Başkan adaylığından geri çekilmesinin bile düşünülmesini istedi.

Adaylar Özel'le değil İmamoğlu'na gidiyor

Selvi, “Belediye başkan adayları Özgür Özel’le değil, Ekrem İmamoğlu ile irtibat kuruyor. Bu da partide çift başlılığa ve huzursuzluğa neden oluyor. O nedenle CHP’li 11 milletvekilinin toplantısında dile getirilen eleştirilerin azı var çoğu yok” diyerek şunları aktardı:

İmamoğlu partiyi uçuruma sürüklüyor

1- Ekrem İmamoğlu, CHP’den büyük değil. İmamoğlu partiyi uçuruma sürüklüyor. CHP için bir beka sorunu halini almaya başladı.

2- İYİ Parti ile girdiği polemik doğru değil. Güçlükle kurulan ittifaklar boşa harcanıyor. Kişisel hırsları için bunu yapıyor.

3- CHP Grubu’nda milletvekilleri arasında bu konuda çok rahatsızlık var. İmamoğlu’nun geri çekilmesi bile düşünülebilir.

İmamoğlu'nu engellemeye güçleri yeter mi?

Selvi, “Bir grup CHP milletvekilinin rahatsızlıkları bunlar. Ama İmamoğlu’nu engelleyebilmeye güçleri yeter mi? Sanmam. Ama böyle giderse önümüzdeki seçimde İmamoğlu onların milletvekilliğini engeller. Çünkü CHP’de bütün ipler İmamoğlu’nun elinde. Özgür Özel, İmamoğlu’na rağmen bir belediye başkanını bile belirleyemez” diye yazdı.

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