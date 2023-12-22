Bomba kulis! AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları belli oldu! İl il isim isim liste...

AK Parti'nin birçok büyükşehirin adayını belirlediği belirtiliyor. İnternethaber yazarı Osman Diyadin, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Antalya, Hata başta olmak üzere birçok büyükşehir için adayları belirlediğini belirtip, isim isim liste verdi. İşte o isimler...

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AK Parti'nin Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kimi aday göstereceği merak konusu. Erdoğan'ın adayları önümüzdeki hafta açıklamaya başlayacağı belirtilirken, kulislerde aday isimleri havada uçuşuyor. İnternethaber yazarı Osman Diyadin, AK Parti kulislerinde konuşulan son isimleri paylaştı. Diyadin, AK Parti kaynaklarından edindiği izlenimlere göre bazı büyükşehir ve illerde aday gösterileceği seslendirilen isimlerin listesini yayınladı. İşte o liste...

Belli olan AK Parti büyükşehir adayları...

İstanbul; Ali Yerlikaya / Ergün Turan

Ankara; Turgut Altınok

İzmir; Hamza Dağ

Gaziantep; Fatma Şahin

Sakarya; Ekrem Yüce

Kocaeli; Tahir Büyükakın

Kayseri; Memduh Büyükkılıç

Konya; Uğur İbrahim Altay

Ordu; Hilmi Güler

Hatay; Fatih Tosyalı/Muhammet Öztürk

Kahramanmaraş; Fırat Görgel/Celalettin Güvenç

Rize; Rahmi Metin

Gümüşhane; Ercan Çimen

Giresun; Aytekin Şenliklioğlu.

Antalya; Menderes Türel/ Hakan Tütüncü.

Ali Yerlikaya'dan flaş iptaller işaret mi?

Osman Diyadin, İstanbul için Ali Yerlikaya ismiyle ilgili de dün yaşanan gelişmelere dikkat çekti. Diyadin'in "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya isminin ortaya çıkmasına giden yolu güçlendiren bugünkü gelişmeleri" listesi şöyle:

- Bugün Ankara'ya davet ettiği Valilerle yapmayı planladığı toplantıyı iptal etti..

-Bugün İstanbul'da AK Parti üst düzey kulislerinde adı en çok konuşulan isim oldu..

-Anketlerde ismi "Seçimi kazanabilecek" aday olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne kondu...

-Yarın sabah İstanbul'da Ayasofya Meydanında yapacağını duyurduğu basın açıklamasını erteledi...

Trabzon için iki isim...

Trabzon Büyükşehir için henüz kesin karar verilmediğini, mevcut Başkan Murat Zorluoğlu ile Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç arasında bir tercih yapılacağını belirten Osman Diyadin, "Konuştuğum Trabzon milletvekili 'Henüz karar verilmedi' açıklaması yaptı." bilgisini verdi.

Antalya'da aday teke düştü

Diyadin, son paylaşımında da "AK Partinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Kepez'de bir başarı öyküsü yazan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ismi üzerinde karar verilmiş..." dedi.