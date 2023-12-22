DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan 'Size CHP’nin eş başkanı diyesim geldi' açıklaması

DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ziyarette söylediği “Size CHP’nin eş başkanı diyesim geldi” sözüyle "Dil sürçmesi" dedi. Hatimoğulları, "Kiminle işbirliği içinde olacaksak, o işbirliği eşit koşullarda, masa etrafında herkesin gözü önünde görünür bir şekilde olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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DEM Parti'nin alacağı tutum, hem Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hem de metropol belediyelerini yöneten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) açısından kritik önemde.

Parti Meclisi’nde, “yerel seçimlerde işbirliği ve diyaloğa açık olunması” kararı alan DEM Parti’nin; İstanbul, İzmir ve Adana’nın bazı ilçeleri dahil 27 ilçede aday çıkaracağını açıklaması kafaları karıştırdı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin seçim stratejisi, hazırlıkları ve izleyeceği yol haritasına ilişkin BBC Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

“Size CHP’nin eş başkanı diyesim geldi” açıklaması

İnsanın nutku tutuluyor derler ya, insanlar nasıl anlamlar çıkardı böyle bir şeyden. Şimdi bizde dil alışkanlığı, ağız alışkanlığı var. Mesela geçmiş dönemde ben partinin diplomasi çalışmalarındaydım. Dışişleri Komisyonu üyesiydim. Ve gerek Orta Doğu'da, gerek Batı'da gittiğimiz her yerde böyle dil sürçmesi olmuştur, "Eş Başkan" demişizdir.

Aslında konuşmaya başladığımda dilim sürçüyordu, eş başkanlık çıkıyordu ağzımdan. Bu yurt içinde, yurt dışında, çoğu yerde ağzımızdan kaçırdığımız bir dil sürçmesi. Keşke, sol veya sağ fark etmeksizin, Türkiye’deki bütün siyasi partiler eş başkanlık sistemine geçse. Hatta ben bakanlıkların bile eş bakanlar olması gerektiğini düşünüyorum. Tamamen onunla alakalı bir dil sürçmesi. Fakat çok farklı anlamlar çıktı. Bizde zaten eş başkan bir kadın, bir erkek olarak temsil ediliyor. İki erkek eş başkan diye bir şeyi zaten kast etmem. Tabii bunu ben yorumcuların kendi hayal güçlerine veriyorum.

CHP adayı desteklenecek mi?

Parlamentoda grubunuz varsa eşit haklara sahipsiniz. Kiminle işbirliği içinde olacaksak, o işbirliği eşit koşullarda, masa etrafında herkesin gözü önünde görünür bir şekilde olsun istiyoruz. “Biz bu adayı çok beğendik, harika bir adaydır”. Bu, bizim için tek başına işbirliği yapmakta yeterli olmayacaktır.

O yüzden baştan açık, şeffaf, demokratik ilkeler çerçevesinde masaya oturulacaksa, diyalog kurulacaksa, bu ortaklıkları konuşmaya hazırız. Ancak daha henüz oturulmuş, konuşulmuş, müzakere edilmiş hiçbir şey yok.

Tekrar kayyım atanırsa ne olacak?

Halk orayı terk etmeyecek. Kayyım isteği gibi gelip, "Ben burayı aldım" diyemeyecek. Çünkü halk o sandıklara sahip çıktığı gibi, belediyesine de sahip çıkacak. Yani AKP'nin halkı kovacak gücü varsa, milyonları kentten kovsun o zaman. Çünkü bu seçimi milyonlar kazanıyor. Halk belediyesine sahip çıkacak. Eğer o kentteki herkesi, milyonları gözaltına almayı planlıyorlarsa; o zaman başka bir evreye geçilmiş olur. Ben iktidarın gücünün buna yetmeyeceğini düşünüyorum.

Demirtaş'ı ziyaret

Selahattin Başkanla temasımızı hiç koparmadık. Önceden de, seçildikten sonra da devam ettirdik. Tuncer (Bakırhan) Başkanla kendisini ziyarete de gideceğiz. Aslında biz bu aralar gitmeyi planlıyorduk. Çok ciddi yoğunluk vardı, kendisi de ayın 24’ünde Kobani kumpas davasında savunmasını verecek. Tahminim, Ocak ayının ilk haftası, en geç ikinci haftası kendisini ziyaret edeceğiz. Onun da bilgisi var.