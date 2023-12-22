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Parkta dehşet anları! Acı haber geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Parkta dehşet anları! Acı haber geldi

 İzmir'in Karşıyaka ilçesinde eşi tarafından silahla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre,Sedat Kahraman Parkı'nda eşi Serdar K. (30) tarafından silahla vurulan Gözde K. (29), kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözde K'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayın ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunan Serdar K'nin tedavisi devam ediyor. Serdar K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yalı Mahallesi'ndeki Sedat Kahraman Parkı'nda bir araya gelen ve boşanma aşamasında oldukları belirtilen Gözde K. (29) ile Serdar K. (30) tartışmaya başlamıştı. Tartışma sırasında Serdar K. yanındaki tabancayla Gözde K'yi vurduktan sonra intihar girişiminde bulunmuştu. Gözde K. ve Serdar K. hastaneye kaldırılmıştı.

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