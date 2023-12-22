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Okan Buruk ile İsmail Kartal 7. randevuda

Okan Buruk ile İsmail Kartal 7. randevuda

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bugüne kadar 6 resmi maçta karşılaştı. Bu mücadelelerde Buruk 3, Kartal da 2 kez sahadan galip ayrıldı.

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray pazar günü Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu mücadeleyle birlikte iki takımın teknik direktörü de bir kez daha rakip olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bugüne kadar 6 resmi maçta karşı karşıya geldi.

Söz konusu müsabakalarda Okan Buruk; Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırırken, İsmail Kartal ise Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un başındaydı. Geride kalan karşılaşmalarda Buruk'un takımları 3 kez, Kartal'ın ekipleri de 2 defa sahadan 3 puanla ayrıldı. 1 mücadele ise berabere sona erdi.

Geride kalan maçlarda Okan Buruk’un çalıştırdığı takımlar 10, İsmail Kartal’ın yönettiği ekipler ise 9 gol sevinci yaşadı.

İki teknik direktör en son 1 Kasım 2020 tarihinde karşılaştı. Okan Buruk, Başakşehir'i, İsmail Kartal da Konyaspor'un çalıştırıyordu. Bu maçı Başakşehir deplasmanda 2-1'lik skorla kazandı.

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