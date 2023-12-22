İstanbul'un kar hasreti bitiyor! Kesin tarih belli oldu! Meteoroloji son verileri açıkladı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Aralık Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; yurt genelinde yağışlı hava beklenirken, bazı bölgeler için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İstanbullular, kış aylarının gelmesiyle birlikte kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğini merakla bekliyordu. Meteorolojik kaynaklar, bu merakı gideren bir açıklama yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları hariç tüm bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklık ve rüzgar
Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın da; genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.