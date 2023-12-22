Cennet hurmasının bilinmeyen faydalarını uzmanlar açıkladı

2 farklı isimle de anılan trabzon hurması, cennet hurması olarak da adlandırılır. Diğer hurmalardan biraz farklı olan ve tat olarak da diğer hurmalardan farklı olan bir meyve türüdür. Ayrıca içerisinde bulunduğu vitaminler ve mineraller sayesinde insan vücuduna birçok faydası bulunmaktadır. Mide sorunlarına, karaciğere, kabızlığa, kan hücrelerine, bağışıklık sistemine, kansere, göz sağlığına, kilo veremeye, cilt sağlığına ve daha birçok sorunların tedavisinde de kullanılmaktadır. İşte trabzon hu

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Trabzon Hurmasının (Cennet Hurması) Faydaları Nelerdir? C vitamini bakımından zengin olan cennet hurması insan vücudunun c vitamini ihtiyacını tek başına karşılamaktadır. Potasyum ve bakır açsısından da zengin bir meyvedir. Bulundurduğu antioksidanlar ile tam bir kanser savaşçısıdır. Bağışıklık sistemini uyandırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Özelikle beyaz kan hücrelerinin artmasında yardımcı olmaktadır.



Düzenli olarak tüketildiği zaman hurma sindirim hastalıklarına karşı koruyucu niteliktedir. Yüksek miktarda lif içerdiği için kabızlık sorunu da çare olmaktadır. Ayrıca lif sayesinde tok tutucu özelliği de bulunmaktadır. Tok tutucu özelliği sayesinde kilo vermek isteyenlerinde tercih ettiği bir meyve türüdür.



Özellikle mide asidinin oluşturmuş olduğu reflü, ülser ve gastrit gibi hastalıkların oluşmasını da önlemektedir. Mide asidinin dengelenmesine mide duvarının daha iyi işlem görmesine de yardımcı olmaktadır. Ayrıca cennet hurması kanseri önleyici özelliği de bulunmaktadır.

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde göz sağlığı için de çok faydalı bir besin türüdür. Ayrıca sarı nokta ve gece körlüğü gibi hastaların azalmasına yardımcı olmaktadır. Vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasını sağlamaktadır. Cildin daha genç görünmesini sağlayan maddeler bulunmaktadır. Cildi yağdan arındırarak daha parlak bir cilde kavuşmayı sağlar. Özellikle maske olarak uygulandığı zaman cildi çok faydası bulunmaktadır.



Karaciğer sağlığı için de çok faydalı bir besindir. ayrıca hücre hasarını da önler ve bu sayede karaciğerin daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Karaciğer hasarını en aza indirmektedir. Kırmızı kan hücrelerini de artırmaktadır. Özellikle cennet hurması tansiyona ve kötü kolesterole karşı da çok faydalı bir besin türüdür.