Etiketlerde 'asgari ücret' değişimi! Zam gelmeden zam geldi!

Türkiye asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken zincir marketlerde ürünlere zam gelmeye başladı. Vatandaş dün aldığı bir ürünü bugün aynı fiyata alamıyor. Fırsatçılar iş başında...

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Asgari ücrete zam geldikten sonra fiyatlarının artması beklenen ürünlerde etiketler şimdiden değişti. Konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücret resmen açıklanmadan neredeyse tüm temel gıda ürünlerine ve ihtiyaç ürünlerine zam yağmuru başladı. Üstelik daha üç gün önce Ticaret Bakanlığı’nın müfettişleri 3 büyük şehirde denetlemeye çıkıp marketlerde fiyatların ve alış faturalarının kontrolünü yapmak sureti ile bunları incelemişken zamlar gerçekleşti.

İşin kötü tarafı bu aşırı fiyat artışları önümüzdeki ay da ‘asgari ücret arttı, maliyetlerimiz yükseldi’ bahanesi ile artırılabilir. Bu açıdan Ticaret Bakanlığı’nın denetimlerini, Zincir marketlerin satış noktalarından geriye doğru tedarikçilere, üreticilere doğru incelemesinde yarar vardır.

Çünkü sadece meyve, sebzede değil içinde bulunduğumuz günlerde yumurta, et ve süt ürünleri başta olmak üzere bakliyat dahil tüm neredeyse gıda ürünlerine zam yapıldı.

Nereye şikayet edilmeli?

Bir kg beyaz peynir 300 TL seviyelerini buldu. Ticaret Bakanlığı’nın ülkemizde 81 ilde örgütü olmasına karşılık her raftaki ürünün başında bir denetçisi olma imkanı yok. Ama satışa sunulan ürünlerin mutlaka bir tüketici tarafından görülmesi söz konusu olduğuna göre tüketicilerimiz anormal fiyat artışı gördükleri ürünlerin etiket fiyatlarını, faturalarını varsa eklemek sureti ile Ticaret Bakanlığı’nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na internet üzerinden kolayca gönderebileceklerini akıllarından çıkarmayıp bilinçli yurttaş olarak bunu görev edinmelidirler.

Böylelikle ülkemizdeki erişkin her birey Ticaret Bakanlığı’nın bir müfettişi gibi fahiş fiyat vurguncularına karşı denetim gerçekleştirmiş olacaktır.

‘Alo 175 tüketici hattını arasınlar’

Etiket fiyatlarında yumurta, et, süt fiyatları yükseldi. Beyaz peynir 300 TL’ye dayandı. Süt ve et fiyatlarına sürekli zam geliyor. Tedarikçilerin de sürekli incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yapılan zamlarla birlikte tüketicilerin bilinçli davranıp tespit ettikleri artışları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na internetten bildirmelerini, internetten bildirme imkanı olmayanlar için alo 175 tüketici hattını aramaları gerektiğini düşünüyorum.

‘Fiyatı 230 liradan, 300 liraya çıktı’

Marketlerde 30’lu yumurtanın fiyatı 75-90 TL bandından şu anda 115-140 TL bandına gitti. Bu markasına ve satış noktasına göre değişkenlik gösteriyor. Bakliyat ürünlerinde de artışlar gözlendi. Osmancık pirinç geçtiğimiz günlerde 55-60 TL iken şu anda 80-100 TL bandında markasına göre değişkenlik gösteriyor. Beyaz peynir ise 180-230 TL bandında iken şu anda 240-300 TL bandında seyrediyor. Fiyat artışları ise bu ay içerisinde gerçekleşti. Asgari ücret konuşulmaya başlandı, daha tespiti kesinleştirilmeden zamlar gelmeye başladı.