İYİ Parti'de 4 milletvekili daha istifa ediyor! Mansur Yavaş etkisi...

İYİ Parti’nin 31 Mart seçimleri için CHP'nin işbirliği kararını reddetmesi ve Meral Akşener'in Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nu hedef alması milletvekillerini ve teşkilatları rahatsız etti. Önümüzdeki günlerde ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı destekleyen 4 milletvekilinin istifa edeceği ileri sürülüyor.

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İYİ Parti’de 31 Mart 2024 yerel seçimlerine tek başına girme kararı sonrası başlayan kaos sürüyor. CHP'nin işbirliği teklifinin reddedilmesi ve Meral Akşener'in Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nu ağır ifadelerle suçlamasının ardından istifalar ardı ardına geliyor. Önümüzdeki günlerde ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı destekleyen 4 milletvekilinin istifa edeceği ileri sürülüyor.

Meral Akşener'in çok fena yalanladı

Son olarak Ankara milletvekili Yüksel Arslan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyurdu. Aslan, partinin yerel seçimlerinde takınacağı tutum ile ilgili karar alma sürecinde Genel Başkan Meral Akşener’in kendisine “Sizin Mansur Bey ile yakınlığınızı biliyorum. Partimizin Ankara’daki adayına çalışın diyemem. Siz serbestsiniz” dediğini belirtti.

Milletvekili sayısı 38'e düştü

Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'la birlikte İYİ Parti'deki istifa sayısı 6'ya çıkarken, İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 38'e düştü. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, ilçelerin İYİ Parti örgütlerinin Mansur Yavaş’a çalıştığı ve CHP ile el altından pazarlık yaptığı iddiası kulisleri hareketlendirdi. Parti yöneticileri, başta Polatlı ve Gölbaşı örgütleri olmak üzere Ankara’dan toplu istifaların gündeme geleceğini iddia ediyor.

Şenol Sunat dahil 4 vekil istifa edecek

Yöneticiler, partiden 5 bin kişinin üzerinde kopuş yaşanacağına işaret ediyor. Ayrıca, partiden dört milletvekilinin de ilerleyen günlerde Yavaş’a yakınlığı nedeniyle istifasını vereceği ifade ediliyor. Söz konusu dört milletvekilinin arasında Manisa milletvekili Şenol Sunat’ın da adı geçiyor.