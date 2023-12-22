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Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 25 santime ulaştı

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 25 santime ulaştı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda kar yağışı nedeniyle gece saatlerinde tırların geçişine kapatılan yol trafiğe açıldı.

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Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle tırların geçişi kapatılmıştı. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yol trafiğe açıldı ve tırlar tekrar geçiş yapmaya başladı.

Akseki'nin Yarpuz mahallesinden itibaren dün akşam 20.00 sıralarında başlayan kar yağışı 30 kilometrelik alanda etkili oldu. Gece saatlerinde kar yağışı etkisini artırarak bin 825 rakımlı Alacabel'de kar kalınlığının yer yer 20-25 santimetreye ulaştı. Akseki-Seydişehir Karayolu, tedbir olarak tırların geçişine saat 21.00 sıralarında kapatılmış, Akseki Bölge Trafik ekipleri ise uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendirmişti.

Karayolları Alacabel ekipleri gece saatlerinde çok sayıda iş makinası ile yolda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının bölgede etkisini yitirmesi ile birlikte tırların trafiğe çıkmasına izin verildi.

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