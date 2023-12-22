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Gazipaşa’da kaybolan 80 yaşındaki adam 10 kilometre uzaklıkta bulundu

Gazipaşa’da kaybolan 80 yaşındaki adam 10 kilometre uzaklıkta bulundu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde Aydıncık Mahallesi'nde kaybolan 80 yaşındaki Ali Kilit, 10 kilometre uzaklıktaki Küçüklü Mahallesi'nde bulundu.

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Edinilen bilgiye göre; Aydıncık Mahallesi’nde ikamet eden 80 yaşındaki Ali Kilit dün akşam saatlerinde kayboldu. Durumu fark eden yakınları olayı saat 21.00 sıralarında Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. İhbar üzerine Gazipaşa Merkez Jandarma Karakolu Asayiş Timleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı tarafından arama çalışması başlatıldı. Aydıncık Mahallesi Taşbaşı mevkiinde kaybolan Ali Kilit, bugün sabah saatlerinde yoldan geçen bir vatandaş tarafından, kaybolduğu bölgeden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Küçüklü Mahallesi'nde yağmurda yolda yürürken ıslanmış vaziyette bulundu.



Alzheimer hastalığına bağlı olarak hafıza sorunu ve psikolojik rahatsızlığı olduğu bildirilen 80 yaşındaki Ali Kilit, sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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