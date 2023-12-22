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Muş’un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Muş’un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Bingöl ve Şerafettin dağlarının yüksek kesimlerinde kar yağışının daha etkili olduğu bilgisi alınırken, bahar havasının yaşandığı ilçede sabah saatlerine doğru yağan karla birlikte hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı.

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Sabah beyaza bürünen bir güne uyanan Vartolular, bu sene kar yağışının geç yağdığını söylediler. Esnaf Hakan Karataş, karın yağmasına mutlu olduklarını söyleyerek, “Varto ilçesinde kar yağmaya başladı. Bu da bize mutluluk veriyor. Bu nedenle de ‘ez berfim’ (ben karım) şarkısı ile karı karşılamak istedim” dedi.

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