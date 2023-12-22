BIST 7.702
DOLAR 29,20
EURO 32,20
ALTIN 1.928,28
HABER /  GÜNCEL

Meksikalı Bartolo Müslüman oldu

Meksikalı Bartolo Müslüman oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Meksika vatandaşı Edith Marin Bartolo, İslamiyeti seçti. Orhangazi Müftülüğüne başvuran Bartolo için Müftülükte ihtida merasimi düzenlendi.

Abone ol

Bir süre önce evlenerek Orhangazi’ye yerleşen Meksikalı Edith Marin Bartolo, müslüman oldu. Edith Marin Bartolo Orhangazi Müftülüğüne başvurarak kendi isteği ile müslüman olmak istediğini ifade etti.

Meksikalı Edith Marin Bartolo için Orhangazi Müftülüğünde “İhtida Merasimi” düzenlendi. Orhangazi Müftüsü Yasin Yıldız rehberliğinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslümanlığı seçen Bartolo’ya İlçe Müftüsü Yasin Yıldız tarafından İhtida belgesi ile Kuran-ı Kerim hediye edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
106 numaralı ölüm odası! Balayında korkunç şekilde hayatlarını kaybettiler, ihmaller zinciri ortaya çıktı
106 numaralı ölüm odası! Balayında korkunç şekilde hayatlarını kaybettiler, ihmaller zinciri ortaya çıktı
ABD'den Türkiye'y F-16 satışıyla ilgili kulis üst düzey Beyaz Saray yetkilisi söyledi
ABD'den Türkiye'y F-16 satışıyla ilgili kulis üst düzey Beyaz Saray yetkilisi söyledi
Gazipaşa’da kaybolan 80 yaşındaki adam 10 kilometre uzaklıkta bulundu
Gazipaşa’da kaybolan 80 yaşındaki adam 10 kilometre uzaklıkta bulundu
O otomobilin sevkiyatı durduruldu! Güvenlik testlerinde hata bulundu..
O otomobilin sevkiyatı durduruldu! Güvenlik testlerinde hata bulundu..
Av hobisi zamanla bıçak ustalığına dönüştü
Av hobisi zamanla bıçak ustalığına dönüştü
Ardahan'da eksi 9 derecede araçlar soğuktan battaniye ile korunuyor
Ardahan'da eksi 9 derecede araçlar soğuktan battaniye ile korunuyor
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, önce borsada başladı!
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, önce borsada başladı!
Güvenlik kameralarına yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı
Güvenlik kameralarına yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı
Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pist açılış tarihi belli oldu
Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pist açılış tarihi belli oldu
Afyonkarahisar'da 610 nüfuslu köyün su çilesi çözülemiyor
Afyonkarahisar'da 610 nüfuslu köyün su çilesi çözülemiyor
Gribal enfeksiyonlara karşı doğal ilaç zahter çayına ilgi arttı
Gribal enfeksiyonlara karşı doğal ilaç zahter çayına ilgi arttı
Halil Konakçı yine ortalığı karıştırdı! Atatürk ile ilgili sözleri olay oldu...
Halil Konakçı yine ortalığı karıştırdı! Atatürk ile ilgili sözleri olay oldu...