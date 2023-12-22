Meksikalı Bartolo Müslüman oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Meksika vatandaşı Edith Marin Bartolo, İslamiyeti seçti. Orhangazi Müftülüğüne başvuran Bartolo için Müftülükte ihtida merasimi düzenlendi.

Abone ol

Bir süre önce evlenerek Orhangazi’ye yerleşen Meksikalı Edith Marin Bartolo, müslüman oldu. Edith Marin Bartolo Orhangazi Müftülüğüne başvurarak kendi isteği ile müslüman olmak istediğini ifade etti.

Meksikalı Edith Marin Bartolo için Orhangazi Müftülüğünde “İhtida Merasimi” düzenlendi. Orhangazi Müftüsü Yasin Yıldız rehberliğinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslümanlığı seçen Bartolo’ya İlçe Müftüsü Yasin Yıldız tarafından İhtida belgesi ile Kuran-ı Kerim hediye edildi.