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Alaşehir'de şifa kaynağı muşmula yok satıyor

Alaşehir'de şifa kaynağı muşmula yok satıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki semt pazarlarında yerini alan şifa kaynağı muşmula vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

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Özellikle kış aylarında tüketilen ve bir çok faydası olduğu bilinen muşmula meyvesi Alaşehir'deki semt pazarlarında yerini aldı. Kasım ayı sonlarında hasat edilen muşmula meyvesi yumuşaması için depolarda bekletilmesinin ardından satışa hazır hale getiriliyor. Uzun kış gecelerinin vazgeçilmez meyveleri arasında yer alan muşmula meyvesini satarak geçimini sağlayan Mehmet Candan, "Mahallemiz kırsal ve yüksek rakımlı bir alan. Sabah pazara getirdiğim yaklaşık 50 kilo muşmula, kısa sürede bitti. Dalından toplayıp, yumuşaması için depolara koyduğumuz muşmulalar, yaklaşık 15-20 günde olgunlaşıyor. Olgunlaşanları seçip pazara getiriyoruz. Bu meyveyi bilenler hemen alıyor, bilmeyen de çok, ama tadını alan her hafta soruyor. Ocak ayı ortalarına kadar satışlar olur. Kilosu 20-25 TL arasında değişiyor. Atalarımız bize 'Bin derde bin deva bir meyve' derlerdi. Öğrendiklerimize göre, muşmula serinletici özelliğinden dolayı vücuda ferahlık veriyor. Zararlı toksinleri yok eder. Muşmula ağacının yaprağı çay olarak tüketildiğinde, bağışıklık sistemini güçlendirir, karaciğere fayda verir. Vücudun gücünü artırır. Sakinleştirici özelliği vardır. Cilt kanserini önler. Mide bulantısını önler. Hamile kadınlarda düşük yapma riskini azaltır. Ağrı kesici özelliği vardır. Ayrıca zayıflamak isteyenler, muşmula çayı içmelidir" dedi.

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