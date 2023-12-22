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Çocuklara ait müstehcen görüntülerin ticaretini yapan 19 kişi tutuklandı

Çocuklara ait müstehcen görüntülerin ticaretini yapan 19 kişi tutuklandı

Eskişehir merkezli 14 ilde polis ekiplerince düzenlenen operasyon neticesinde, internet üzerinden çocuklara ait müstehcen görüntülerin ticaretini yaptığı gerekçesiyle yakalanan 24 şüpheliden 19’u tutuklandı.

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Eskişehir merkezli olarak Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Balıkesir, Bolu, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, internet üzerinden çocukların istismar edildiği müstehcen görüntüleri sattığı tespit edilen K.B. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca K.B. isimli şüphelinin banka hesaplarına çocuklara ait müstehcen görüntüleri satın almak amacıyla para gönderdiği tespit edilen 23 şüpheli de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Şahıslara ait evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallerde, çocukların istismar edildiği çok sayıda müstehcen görüntü bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü savcılık ifadelerinin ardından, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçlerinde çocuklara ait müstehcen görüntülerin satışını yaptığı tespit edilen K.B.’nin de bulunduğu toplam 19 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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