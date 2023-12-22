Leyla Zana siyasete geri dönüyor! DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir için teklif yaptı

DEM Parti, 31 Mart seçimleri için Leyla Zana'ya Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığı teklif etti. Zana, Abdullah Öcalan tarafından ölümle tehdit edilince ortadan kaybolmuştu.

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DEM Parti'nin, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Kürt siyasetçi Leyla Zana'yı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanlığı için aday göstermeyi düşünüyor.

Aday adaylığı başvurularını 25 Aralık'a kadar uzatan DEM Parti'nin Leyla Zana'ya Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi için teklif götürdüğü ve Zana'nın kararının beklendiği belirtiliyor.

Kulislerde, DEM Parti yöneticilerinin önümüzdeki günlerde Leyla Zana ile bir kez daha görüşeceği belirtiliyor. DEM Parti, Türkiye'nin batı illerinde ilk etapta 27 ilçede aday göstereceklerini duyurmuştu.

Öcalan Zana'yı ölümle tehdit etmişti

Yazar Aytekin Yılmaz, 2013-2015 yılları arasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerin ve gönderilen mesajların derlenmesiyle oluşturulan "İmralı Notları" kitabında Öcalan'ın Zana'yı ölümle tehdit etmesini hatırlattı.

Aytekin Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Çözüm süreci günlerinde Abdullah Öcalan bir İmralı görüşmesinde Leyla Zana’yı ölümle tehdit etmişti. Sonraki dönemde bir daha da Leyla Zana’yı göremedik. Leyla Zana bu tehditi unutmuş olabilir mi? Biz unutmadığımıza göre kendisi de unutmamıştır zahar…." ifadelerini kullandı.

Zana'nın eşi eski Diyarbakır Başkanı

Zana'nın 14 yaşındayken evlendiği, kendisinden 21 yaş büyük kuzeni olan eşi Mehdi Zana, 1977 yerel seçimlerinde Diyarbakır belediye başkanlığına bağımsız olarak seçildi.

Siyasi nedenlerden ötürü yaklaşık 10 sene hapis yatan Diyarbakırlı araştırmacı yazar Aytekin Yılmaz'ın birçok kitabı var. Yılmaz, 1997 Musa Anter Gazetecilik İnceleme-Araştırma ödülü, 1999 MKM Film Öyküsü Ödülü ve 2003 ikinci İstanbul Ulusal Kısa Film Festivali Öyküsü Ödülüne sahip.