Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk TBMM sıralarına oturdu! Sosyal medya sallandı...

TBMM'de bütçe görüşmeleri sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırsında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan Tamer Karadağlı ve Devlet Opera Balesi Genel Müdürü olarak atanan Tan Sağtürk de Meclis Genel Kurulu'na girdi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri görüşüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçe görüşmelerine Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile Devlet Opera Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk de katıldı.

Karadağlı ve Sağtürk'ün Meclis'teki fotoğrafları sosyal medyada TT oldu.