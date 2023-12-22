BIST 7.702
DOLAR 29,20
EURO 32,20
ALTIN 1.928,28
HABER /  SPOR

25 ilden 300 güreşçi Kırşehir'de yarışıyor!

25 ilden 300 güreşçi Kırşehir'de yarışıyor!

Kırşehir'de, Gençler B Grup Güreş Müsabakaları başladı. 300'den fazla güreşçi hem yarışıp hem de şehri tanıyor.

Abone ol

Kırşehir, dün başlayan Gençler B Grup Güreş Müsabakaları’na ev sahipliği yapıyor. 25 il ve 300’den fazla sporcu ve antrenörün katıldığı müsabakalarda sporcular hem şehri tanıyıp hem de şehrin tarihi ve kültürel alanları hakkında bilgilendiriliyor. Serbest stil ve grekoromen yarışmaları 4 günde tamamlanacak. Kırşehir’de ağırlanan sporculardan ilk altı dereceyi elde eden sporcular, Türkiye birinciliği yarışmalarına katılma hakkı elde edecekler.

Yarışmalar hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, "Ahiler şehrinde okul sporlarını önemsiyoruz. Güreşe ilgi yoğun. Herkes heyecanlı ve turnuvalar dışında çocuklar şehri de tanıma imkanı buluyor" dedi.

Yarışmalara Kırşehir, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Kayseri, Niğde, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Sivas ve Tokat illerinden sporcu ve antrenörler katılıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan müsabakalar 24 Aralık tarihinde sona erecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Prag'daki saldırının ardından ulusal yas ilan edildi
Prag'daki saldırının ardından ulusal yas ilan edildi
Otomobilin çarptığı üniversiteli genç kız yaşama tutunamadı
Otomobilin çarptığı üniversiteli genç kız yaşama tutunamadı
Hatay'da 12 DEAŞ ve El Kaide üyesi tutuklandı!
Hatay'da 12 DEAŞ ve El Kaide üyesi tutuklandı!
Süper Lig'de 18. hafta heyecanı yaşanacak!
Süper Lig'de 18. hafta heyecanı yaşanacak!
Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu! Paralar bugün hesaplara yatıyor
Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu! Paralar bugün hesaplara yatıyor
Yılbaşında dünyayı Türk çiçekleri süsleyecek!
Yılbaşında dünyayı Türk çiçekleri süsleyecek!
Fırtına nedeniyle balık kafesi yırtıldı, somonları gören oltasını alıp dereye koştu
Fırtına nedeniyle balık kafesi yırtıldı, somonları gören oltasını alıp dereye koştu
Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk TBMM sıralarına oturdu! Sosyal medya sallandı...
Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk TBMM sıralarına oturdu! Sosyal medya sallandı...
Geri dönüşüm sektörü 51,7 milyon ton atığı ülke ekonomisine kazandırdı!
Geri dönüşüm sektörü 51,7 milyon ton atığı ülke ekonomisine kazandırdı!
İstanbul trafiği için yeni köprü ve tüneller gerekiyor!
İstanbul trafiği için yeni köprü ve tüneller gerekiyor!
Sakaryaspor, ezeli rakibini yenmek için sahaya çıkacak
Sakaryaspor, ezeli rakibini yenmek için sahaya çıkacak
Trafikteki motosiklet sayısı ilk kez 5 milyonu geçti!
Trafikteki motosiklet sayısı ilk kez 5 milyonu geçti!