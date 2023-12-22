Prag'daki saldırının ardından ulusal yas ilan edildi

Çekya’nın başkenti Prag’daki Charles Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin ise yaralandığı silahlı saldırı nedeniyle 23 Aralık Cumartesi günü ulusal yas ilan edildi. Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel, resmi kurumlardaki bayrakların yarıya indirileceğini ve öğle saatlerinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını belirtti.

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Çekya, başkent Prag’daki Jan Palach Meydanı’nda bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nde gerçekleştirilen silahlı saldırının şokunu atlatmaya çalışıyor.

Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel, üniversite öğrencisi olan 24 yaşındaki David Kozak’ın üniversite binasından çevredekilere ateş etmesi sonucu yaşanan 14 can kaybı nedeniyle 23 Aralık Cumartesi gününün ulusal yas günü ilan edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Başkan Pavel, resmi kurumlardaki bayrakların yarıya indirileceğini ve öğle saatlerinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını belirterek, “Bu kadar çok gencin gereksiz yere katledilmesi karşısında duyduğum öfkenin yanı sıra büyük üzüntümü de ifade etmek istiyorum. Çekya tarihinin en trajik olayı olan bu olayda mağdurların tüm yakınlarına ve herkese en içten başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Petr Pavel birlik çağrısında bulunarak, cinayetlerin siyasi saldırı başlatmak veya yanlış bilgi yaymak için kullanılmaması gerektiğini söyledi.

BBC'de yer alan habere göre, henüz isimleri açıklanmayan kurbanlar arasında silahlı saldırganın babası da yer alıyor. Hollanda Dışişleri Bakanlığı ise yaralılardan birinin Hollanda vatandaşı olduğunu duyurdu.

Çek polisi, ülkenin şimdiye kadarki en kötü toplu silahlı saldırısının arkasındaki nedeni ortaya çıkarmak için çalışıyor.