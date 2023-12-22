BIST 7.702
DOLAR 29,20
EURO 32,20
ALTIN 1.928,28
HABER /  SPOR

Süper Lig'de 18. hafta heyecanı yaşanacak!

Süper Lig'de 18. hafta heyecanı yaşanacak!

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak. Haftanın önemli maçında 24 Aralık Pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı yarın, 24 Aralık Pazar ve 25 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Sivasspor, yarın saat 13.30'da İstanbulspor'u ağırlayacak. Süper Lig'in 18. haftası derbi maça sahne olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren müsabakada Fenerbahçe, 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Galatasaray'ı konuk edecek. Hafta, 25 Aralık Pazartesi günü oynanacak 4 maçla tamamlanacak.

Süper Lig'de 18. haftanın programı şöyle:

Yarın
13.30 Sivasspor - İstanbulspor
16.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK
19.00 Trabzonspor - RAMS Başakşehir

24 Aralık Pazar
13.30 Konyaspor - Kayserispor
16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray

25 Aralık Pazartesi
17.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor
20.00 Hatayspor - Beşiktaş
20.00 Pendikspor - MKE Ankaragücü

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu! Paralar bugün hesaplara yatıyor
Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu! Paralar bugün hesaplara yatıyor
Yılbaşında dünyayı Türk çiçekleri süsleyecek!
Yılbaşında dünyayı Türk çiçekleri süsleyecek!
Fırtına nedeniyle balık kafesi yırtıldı, somonları gören oltasını alıp dereye koştu
Fırtına nedeniyle balık kafesi yırtıldı, somonları gören oltasını alıp dereye koştu
Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk TBMM sıralarına oturdu! Sosyal medya sallandı...
Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk TBMM sıralarına oturdu! Sosyal medya sallandı...
Geri dönüşüm sektörü 51,7 milyon ton atığı ülke ekonomisine kazandırdı!
Geri dönüşüm sektörü 51,7 milyon ton atığı ülke ekonomisine kazandırdı!
İstanbul trafiği için yeni köprü ve tüneller gerekiyor!
İstanbul trafiği için yeni köprü ve tüneller gerekiyor!
Sakaryaspor, ezeli rakibini yenmek için sahaya çıkacak
Sakaryaspor, ezeli rakibini yenmek için sahaya çıkacak
Trafikteki motosiklet sayısı ilk kez 5 milyonu geçti!
Trafikteki motosiklet sayısı ilk kez 5 milyonu geçti!
Çocuklarda kışla birlikte "RSV" vakaları arttı!
Çocuklarda kışla birlikte "RSV" vakaları arttı!
Leyla Zana siyasete geri dönüyor! DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir için teklif yaptı
Leyla Zana siyasete geri dönüyor! DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir için teklif yaptı
Çocuklara ait müstehcen görüntülerin ticaretini yapan 19 kişi tutuklandı
Çocuklara ait müstehcen görüntülerin ticaretini yapan 19 kişi tutuklandı
Kartal’da halı saha maçında futbolu bırakıp kavgaya tutuştular
Kartal’da halı saha maçında futbolu bırakıp kavgaya tutuştular