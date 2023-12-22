BIST 7.702
DOLAR 29,20
EURO 32,20
ALTIN 1.928,28
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Otomobilin çarptığı üniversiteli genç kız yaşama tutunamadı

Otomobilin çarptığı üniversiteli genç kız yaşama tutunamadı

DENİZLİ'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan iki üniversite öğrencisinden Azra Ümmü Demirbaş’tan acı haber geldi. Genç kız tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Abone ol

Kaza, geçtiğimiz günlerde Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen Azra Ümmü Demirbaş (20) ve yanındaki arkadaşı M.Y.B’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki yaya metrelerce savrulurken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Üniversite öğrencisi oldukları öğrenilen ve kazada ağır yaralanan iki genç, ambulansla hastaneye sevk edildi. İki gence çarpıp olay yerinden kaçan sürücü ise bir saat sonra yakalandı.

Hastanede tedavi altına alınan üniversiteli gençlerden Azra Ümmü Demirbaş’tan acı haber geldi. İki gündür tedavi altında bulunan genç kızın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Pamukkale Üniversitesi ise acı haberi “Hayatını kaybeden üniversitemiz Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri bölümü öğrencisi Azra Ümmü Demirbaş’a Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz” notuyla duyurdu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dilan Polat'ın ziyaretçi listesinde sürpriz isim! 3 hakkından birini onun için kullandı
Foto Galeri Dilan Polat'ın ziyaretçi listesinde sürpriz isim! 3 hakkından birini onun için kullandı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de 18. hafta heyecanı yaşanacak!
Süper Lig'de 18. hafta heyecanı yaşanacak!
Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu! Paralar bugün hesaplara yatıyor
Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu! Paralar bugün hesaplara yatıyor
Yılbaşında dünyayı Türk çiçekleri süsleyecek!
Yılbaşında dünyayı Türk çiçekleri süsleyecek!
Fırtına nedeniyle balık kafesi yırtıldı, somonları gören oltasını alıp dereye koştu
Fırtına nedeniyle balık kafesi yırtıldı, somonları gören oltasını alıp dereye koştu
Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk TBMM sıralarına oturdu! Sosyal medya sallandı...
Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk TBMM sıralarına oturdu! Sosyal medya sallandı...
Geri dönüşüm sektörü 51,7 milyon ton atığı ülke ekonomisine kazandırdı!
Geri dönüşüm sektörü 51,7 milyon ton atığı ülke ekonomisine kazandırdı!
İstanbul trafiği için yeni köprü ve tüneller gerekiyor!
İstanbul trafiği için yeni köprü ve tüneller gerekiyor!
Sakaryaspor, ezeli rakibini yenmek için sahaya çıkacak
Sakaryaspor, ezeli rakibini yenmek için sahaya çıkacak
Trafikteki motosiklet sayısı ilk kez 5 milyonu geçti!
Trafikteki motosiklet sayısı ilk kez 5 milyonu geçti!
Çocuklarda kışla birlikte "RSV" vakaları arttı!
Çocuklarda kışla birlikte "RSV" vakaları arttı!
Leyla Zana siyasete geri dönüyor! DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir için teklif yaptı
Leyla Zana siyasete geri dönüyor! DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir için teklif yaptı
Çocuklara ait müstehcen görüntülerin ticaretini yapan 19 kişi tutuklandı
Çocuklara ait müstehcen görüntülerin ticaretini yapan 19 kişi tutuklandı