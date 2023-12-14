Terör savcısının odasından 'Ben asla kaybetmem' diye fotoğraf paylaştı! Avukat Buket Nurşah Tekışık'tan açıklama

Tepkilerin ardından bir açıklama yapan Avukat Buket Nurşah Tekışık, "Herhangi bir hakim ile savcı ile bağlantım yok. O fotoğrafın altında paylaştığım sözde bir kitap sözü. Bir avukatın savcının odasına giremez diye bir kanun varsa siz söyleyin. Savcının odasına istediğim gibi girer istediğim gibi çıkarım" dedi.