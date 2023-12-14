Terör savcısının odasından 'Ben asla kaybetmem' diye fotoğraf paylaştı! Avukat Buket Nurşah Tekışık'tan açıklama
İSTANBUL Çağlayan Adliyesi'nde terör savcısı olarak görev yapan bir savcının odasında çektirdiği fotoğrafı, "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim" notuyla paylaşan Avukat Buket Nurşah Tekışık'tan açıklama geldi. Avukat Tekışık, "İstediğim gibi girer istediğim gibi çıkarım" derken, o terör savcısına görevden el çektirildi.
İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın Çağlayan Adliyesi'nde bir terör savcısının odasında çektirip, paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada olay oldu. Gelen tepkiler üzerine İstanbul Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı ve o savcıya görevden el çektirdiği belirtiliyor. Tepkilerin hedefindeki Avukat Tekışık ise, yaptığı yeni açıklama ile meydan okudu. İşte sıcak gelişmeler...
Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın Çağlayan Adliyesi'nde 7. katta görevli terör savcısının odasında fotoğraf çektirip, "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim" notuyla paylaştı. Tekışık'ın paylaşımına hukukçular ve sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
Gündem olan fotoğrafların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Odasından fotoğraf paylaşılan savcının görevden el çektirildiği belirtiliyor.
Tepkilerin ardından bir açıklama yapan Avukat Buket Nurşah Tekışık, "Herhangi bir hakim ile savcı ile bağlantım yok. O fotoğrafın altında paylaştığım sözde bir kitap sözü. Bir avukatın savcının odasına giremez diye bir kanun varsa siz söyleyin. Savcının odasına istediğim gibi girer istediğim gibi çıkarım" dedi.