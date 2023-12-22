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Cevdet Yılmaz tarih verdi: Enflasyon ivme kaybediyor

Cevdet Yılmaz tarih verdi: Enflasyon ivme kaybediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "3. Finansın Geleceği Zirvesi"ne video mesaj gönderdi. Yılmaz, "Yıllık enflasyonda 2024 yılının ikinci yarısıyla beraber belirgin bir düşüş bekliyoruz. Enflasyondaki ivme kaybı net bir şekilde görüldü" dedi.

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Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "3. Finansın Geleceği Zirvesi" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen zirveye video mesaj gönderdi.

Yılmaz, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, "Yıllık enflasyonda 2024 yılının ikinci yarısıyla beraber belirgin bir düşüş bekliyoruz. Enflasyondaki ivme kaybı net bir şekilde görüldü" dedi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılının ikinci yarısıyla beraber yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş olacağına dikkat çekerek, ağustos ayından itibaren enflasyonun da sürekli güçlenen bir düşüş trendine girdiğini aktardı.

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