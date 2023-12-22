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Bitlis’te yoğun kar yağışı başladı

Bitlis’te yoğun kar yağışı başladı

Bitlis’te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

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Sabah beyaz örtüyle karşılaşan Bitlisliler, ilk iş olarak araçlarının üstündeki karları temizledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi buldu. Kentte kar yağışı devam ederken, Bitlisliler ise arabalarının camlarını ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Meteorolojinin bugün için yaptığı uyarıya göre yağışların cumartesi gecesine kadar devam edeceği ve vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunmaları istenildi.

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