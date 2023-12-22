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Mardin’de yağış nedeniyle marketleri su bastı

Mardin’de yağış nedeniyle marketleri su bastı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde etkili olan yağış sonrası marketleri su bastı.

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Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesinde etkisini gösteren yağış birçok noktada hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan yağmur, şiddetini arttırarak su baskınlarına sebep oldu. Yağış sonrası rögarların taşmasıyla marketleri su bastı. Su baskınlarının yaşandığı markette çalışanlar, kendi imkanlarıyla suları tahliye etti. Su baskını olan marketlerde maddi hasar oluşurken, herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

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