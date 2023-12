Çayelililer petrol sevinci yaşadı

Rize’nin Çayeli ilçesi açıklarından çıkan petrol Çayelili vatandaşları sevindirdi.

Gümüşhane Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi Jeolojik Mühendisi ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafiz Maden, Doğu Karadeniz’de petrol rezervinin bulunup bulunmadığına dair numune almak için Eylül ayında denize açıldı. Çayeli ilçesinin yaklaşık 7 mil açıklarında suyun üzerinde bulunan tabakalardan örnekler alıp petrol potansiyelini öğrenmek için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) gönderdi. TPAO’ya gönderilen numunelerin sonucu Maden’e ulaştı. Maden’e ulaşan analiz sonuçlarında denizin yüzeyine sızan sıvının ham petrol olduğu ortaya çıktı. Çayeli açıklarında ham petrolün çıktığı haberini duyan Çayelili vatandaşlar ise bu duruma sevindi.

“Topraktan veya denizden çıkan bir şey her zaman bu ülkeyi kalkındırmıştır”

Türkiye sınırları içerisinde çıkacak olan her kaynağın vatandaşlar için sevindirici olduğunu belirten Şükrü Taş, “Vallahi çıktıysa, bu petrol memleketin ekonomisine katkı sağlar. Buda bizim için sevindirici bir şeydir. Topraktan yeter ki bir şey çıksın. Biz bunun hastasıyız. Topraktan veya denizden çıkan bir şey her zaman bu ülkeyi kalkındırmıştır. Artısı var eksisi yok” ifadelerini kullandı.

“Biz bir vatandaş olarak sevindik”

Çıkacak olan petrolün Türkiye için faydalı olacağını ifade eden Hasan Yener, “Vallahi yöremiz için iyi bir şey. Bu petrol topluma karşı kazandırılması için çıkartılması gerekiyor. Bu petrol Osmanlı döneminden beri varmış. Çayeli’ne, yöremize faydalı bir şey olacak. Biz bir vatandaş olarak sevindik. Çıksın da Türkiye için faydalı olsun yeter” şeklinde konuştu.



Gelecek nesiller için iyi bir haber olduğunu söyleyen Recep Dereci, “Çayeli için çok iyi oldu. Rize-Artvin havalimanı yapıldı, Çayeli’nin çok işine yaradı. Petrol çıkartıldığında Çayeli daha çok kalkınır. Biz yaşlandık ama gelecek için çok iyi oldu” dedi.

“Bizden sonra gelecek olan nesiller rahat etsin”

Petrolün çıkmasının gelecek nesilleri rahat ettireceğini belirten Güngör Köse ise “Petrol çıkmasına çok sevindik. Biz çocukluğumuzda yüzerken bazen görüyorduk. Petrol olduğunu düşünüyorduk. O zamanlar devletimizin imkanları kısıtlıydı. Bizi sevindirecekler. Ülkemiz zengin olsun istiyoruz. Burada bizden sonra gelecek olan nesiller rahat etsin. Dışa bağımlılığımız azalsın” diye konuştu.