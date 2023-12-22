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Adıyaman’da başlayan kar yağışıyla şehir beyaza büründü

Adıyaman’da başlayan kar yağışıyla şehir beyaza büründü

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.

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Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksilere düştüğü Adıyaman’ın Sincik ilçesinde kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte ilçe tamamen beyaza büründü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5 santime kadar ulaşırken kırsal bölgelerde ise kar kalınlığı 10 santimi buldu. Sabah saatlerinde evlerinden dışarıya çıkan Sincikliler kar manzarasıyla karşılaştı. Bazı araç sürücüleri yağan kar nedeniyle zor anlar yaşarken yolda kalan ağır tonajlı araçların yardımına ise iş makineleri yetişti.

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