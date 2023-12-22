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Çatıdan akan suyu kesmek isteyen şahıs, düşerek hayatını kaybetti

Çatıdan akan suyu kesmek isteyen şahıs, düşerek hayatını kaybetti

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde evine damlayan suyu kesmek için çatıya çıkan bir şahıs, 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, ilçeye bağlı Gölpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Özgür Yazıcıoğlu (34), evin içerisine akan suyu kesmek için çatıya çıktı. Dengesi kaybeden Yazıcıoğlu, 4 katlı binanın çatısından aşağı düştü. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Yazıcıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Yazıcıoğlu'nun cenazesi Asri Mezarlığında göz yaşları arasında toprağa verildi. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.

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